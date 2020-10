Historisk dårlig timing for YouSee

Onsdag modtager omkring en million danskere nedslående nyt fra tv-udbyderen YouSee.

I brevet oplyser YouSee, at priserne stiger mellem 10 til 40 kr., afhængigt af hvilken tv-pakke man har.

Nyheden har kastet YouSee ud i en shitstorm, der lige nu raser på særligt Facebook. Her kritiseres YouSee for prisstigningerne, som forbrugerne har svært ved at se rimeligheden i.

Målløse kunder: - Priserne kunne være steget endnu mere

Foruden prisstigningerne forsvinder flere ting fra tv-pakken. Det gælder muligheden for at lytte til radio på sit tv samt tv-kanalen Ekstrakanalen. Dertil kommer, at kanalen Disney XD forsvinder og erstattes med Nick Toons.

Ifølge ekspert i moderne medieudvikling Claus Bülow Christensen kunne YouSees prisstigning ikke være kommet på et dårligere tidspunkt.

Kundeflugt

- Der er ingen tvivl om, at kundeflugten fra YouSee bliver historisk stor i år. Det kommer til at koste meget, siger Claus Bülow Christensen.

I løbet af 2020 har YouSee allerede mistet 100.000 kunder, og p.t. har de 1.069.000 betalende kunder.

- I forhold til det fald, de har haft de foregående år, er der ingen tvivl om, at det falder mere i år, siger han.

Bülow Christensen.peger på, at YouSees krig med Discovery sidste år har haft store konsekvenser. Ifølge tv-eksperten havde YouSee undervurderet kundernes glæde ved Discoverys kanaler. Derfor betød bruddet med kanaludbyderen en større kundeflugt i årets første måneder, end ledelsen formentlig havde regnet med.

Så meget er priserne steget YouSee har i løbet af de seneste år ændret meget i produktstrukturen for tv-pakkerne, hvorfor det kan være svært at sammenligne priserne direkte. Men prissamenligningstjenesten Samlino.dk har på Ekstra Bladets foranledning gjort forsøget, og den viser, at det er blevet markant dyrere at være YouSee-kunde i løbet af de sidste fem år. Grundpakke: 2015-pris: 229,-

2020-pris: 299,- (dvs +70/md, 840/år, +31%)

2021-pris: 309,- (dvs. +80/md, 960/år, +35%) Mellempakke: 2015-pris: 409,-

2020-pris: 529,- (dvs +120/md, 1440/år, +29%) [Som "Bland selv 20"]

2021-pris: 559,- (dvs +150/md, 1800/år, +37%) [Som "Bland selv 20"] Fuldpakke: 2015-pris: 509,-

2020-pris: 579,- (dvs +70/md, 840/år, +14%) [Som "Bland selv 36"]

2021-pris: 619,- (dvs +110/md, 1320/år, +22%) [Som "Bland selv 36"] Kilde: Samlino.dk

Corona

Dertil kom coronakrisen, der gav folk mere tid derhjemme. Det betød, at streamingtjenesterne så en opblomstring af kunder. Netflix vækstede i årets første måneder dobbelt så meget i Danmark, som de havde regnet med.

- Mange kunder har under coronaen opdaget, at de med fordel selv kan sammensætte streamingtjenester og kanaler, der opfylder deres behov. Derfor er tv-udbydere som YouSee i højere grad blevet overflødige, siger Claus Bülow Christensen.

- Prisstigningerne kommer derfor på et meget uheldigt tidspunkt. Samtidig sker det lige oven i, at Disney+ rammer det danske marked.

Dyre rettigheder

YouSees direktør, Jacob Mortensen, forklarede tidligere i dag til Ekstra Bladet, at prisstigningerne skyldes, at rettighederne er blevet dyrere.

YouSee-boss beroliger: Vi reddede jer fra større regning

Den forklaring tror Claus Bülow Christensen på, men han understreger, at YouSee skal gentænke sig selv, hvis de skal overleve i fremtiden.

- Den gamle model med, at man har tv-pakker med mange kanaler, er under pres. Der er en stigende bevidsthed om, at det ikke giver nogen mening. I dag kan man i højere grad selv sammensætte de her pakker. Lige nu ser vi et overordnet strukturelt pres på tv-markedet, siger han.

YouSee forsøger i disse år at ændre sin forretningsmodel. Blandt andet har man for en måned siden lanceret YouTV, der fokuserer på at samle streamingtilbud til de danske kunder.

- Fremtiden må vise, om de kan overleve. Måske er de kommet for sent igen, siger Claus Bülow Christensen skeptisk.