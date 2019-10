Historisk fangst: Pukkelhval fanget i Nordjylland

Normalt er det sild, hornfisk og makreller der tikker ind i Troels Tvillings bundgarn. Mandag kunne fiskeskipperen hive en helt anden vægtklasse op af vandet.

- Vi kunne godt mærke, at der var gået noget meget tungt i nettet. Vi kæmpede i mere end en time med at få hevet garnet op, men lige lidt hjalp det.

- Vi fisker kun efter makrel, så det blev ret tydeligt efter lidt tid, at det var noget meget større, siger Troels Tvilling.

Fiskeskipperen Troels Tvilling. Foto: René Schütze

Fiskeskipperen fik øje på en kæmpe halefinne og kunne konstatere, at de havde fået en hval i nettet. Fangstens størrelse krævede, at de måtte tilkalde hjælp. To dykkere fra Nordsøens Oceanarium blev kaldt ud for at få hvalen ud af nettet igen.

- Min makker får et kæmpe chok, da vi kommer tættere på, og han udbryder, 'hold kæft den er stor', siger Lasse Rosendahl, den ene af de to dykkere.

Men det er ikke hvilken som helst hval, der har lagt vejen forbi Skagen denne oktober morgen.

- Det er noget helt unikt det her. Jeg får et sug i maven, da jeg ser, at det er en pukkelhval. Det er ikke noget, vi kommer til at opleve igen i vores liv.

Dykkerne fik spændt et tykt reb godt fast om den store hval, hvorefter den blev trukket ind på land.

Dykkerne Henrik Brink og Lasse Rosendahl. Foto: René Schütze

'Har lært mere end i skolen'

Havnens gæster kunne med stor forbløffelse i øjnene byde den store hval velkommen, og der gik ikke længe, før de første havde fået taget billede med hvalen. De var ikke afskrækkede af havlugten fra den døde pukkelhval.

Nogle af de gæster er syvårige Jonathan og fireårige Lily, der havde lagt vejen forbi havnen med mor og mormor.

- Jonathan har fået fri fra skole i dag. Og det kunne godt virke til, at han har lært mere i dag, end han ville have i skolen, siger Jonathans mor Gitte.

Forskere skal have fingre i hvalen

Hvalen var allerede død, da den blev hevet ud af bundgarnet. Havde den været i live, var den blevet sat fri. Nu vil den blive brugt til forskning.

Pukkelhvalen er interessant for forskere, da den seneste pukkelhval-stranding i Danmark ifølge Nordsøens Oceanarium går helt tilbage til 1905. Den er derfor blevet transporteret til Nordsøens Oceanarium, hvor den vil blive dissekeret på onsdag foran et publikum.

En spændende fangst for dykkerne og havnens gæster, men fiskeskipper Troels Tvilling havde hellere været foruden.

- Det betyder jo desværre, at vi ikke har fanget noget i dag. Vi kom hjem med en pukkelhval og ingen makreller. Det er dårligt for forretningen, siger en grinende Troels Tvilling.