Historisk fund i fiskebutik

Da de spanske myndigheder lavede en rutineinspektion af frossent skaldyr i en butik, faldt de over noget langt mere værdifuldt.

Her fandt man antikke artefakter, der blev brugt til at dekorere butikken.

Det skriver BBC.

Ikke helt normale

Ejeren forklarede selv, at det blot var nogle krukker, som hans søn havde fundet i forbindelse med en fisketur.

Men det er altså langt fra helt normale krukker. Således menes det, at de 13 krukker stammer fra det første århundrede af vores tidsregning.

Derudover har man også fundet et anker, der kan dateres tilbage til 1800-tallet.

Hvordan de historiske genstande er kommet til butikken, skal nu undersøges af politiet.

'Krukkerne kan komme fra røvede skibsvrag,' lyder det i en udtalelses fra det spanske politi.

Ulovligt

Artefakterne er nu blevet flyttet til Sø-museet i Santa Pola i det sydøstlige Spanien, hvor de er blevet dateret.

Oprindeligt er krukkerne blevet brugt til at trasportere olier og vin.

Far og søn risikerer at blive tiltalt for 'kriminalitet mod historisk arv', da krukker som disse er beskyttet mod at blive fjernet, med mindre det er som del af arkæologisk arbejde.

