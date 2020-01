Historisk fund kan være fyldt med smykker

På Fyn har arkæologer fundet mere end 100 urner, der er 1600 år gamle. Urnerne blev fundet i 2019 ved en udgravning i Bellinge, og nu har folk mulighed for at få et unikt kig ned i de oldgamle urner.

Urnerne er allerede blevet kigget en smule igennem via røntgenfotografi, og de kan potentielt indeholde smykker, der stammer helt tilbage fra jernalderen.

Ekstra Bladet har talt med Jesper Hansen, der er ansvarlig for museets arbejde med udgravninger. Han er ikke i tvivl om, at det er et unikt fund.

- Det er et kæmpestort fund for os. Det er blandt de helt store gravpladser på Fyn, og Fyn er det sted, der har flest grave i landet fra den periode. Det er rigtig stort at finde så stor en gravplads, og det er ekstremt sjældent, siger Jesper Hansen.

Foto: Odense Bys Museer

Det har dog ikke været noget nemt fund for arkæologerne på Fyn. Derfor er de nu ved at undersøge det hele nærmere, da yderligere sjældne fund kan dukke op.

- Det har jo været en lang proces. Først finder man lidt, så finder man lidt mere, og så begynder man at tænke, 'hvornår stopper det egentlig?'

- Urnerne bliver udstillet på museet nu, og så skal de tømmes og graves ud. I nogle tilfælde vil man kunne finde spor af dyreknogler, for man fik også madgaver med på bålet. Nu er vi i gang med at få undersøgt det hele og få udgravet og registreret, hvad der er. Derefter får vi det samlede billede af gravpladsen, afslutter Jesper Hansen.

Urnerne vil blive udstillet på museet Møntergården i Odense fra 21. januar til 16. februar, hvor folk vil kunne få adgang til et museumslaboratorium.