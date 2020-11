Historisk gods sat til salg

Efter 185 år med samme familie som ejer er et dansk stykke historie nu sat til salg. Der er tale om det historiske Kongsdal Gods, der er beliggende i Mørkøv, syd for Holbæk.

Her kan du blive den stolte ejer af et klassisk, moderne gods med voldgrav rundt om hovedbygningen og dertilhørende godt 800 hektar landbrug, hvoraf 260 hektar er skov. Der er derudover udlejning af boliger og jagt på godset, fremgår det af godsets hjemmeside.

Oprindeligt var godset en del af biskop Absalons arvegods. I 1180 skænkede han det til Sorø Kloster, der opførte en ladegård på stedet, og dermed tog sin begyndende form som gods.

Berømte og berygtede tidligere ejere

Kongsdal gods har på sin egen måde en part i Danmarks sidste kongemord, der fandt sted 22. november 1286, hvor kong Erik Klipping blev myrdet i Finderup Lade ved Viborg.

Sidst i 1200-tallet var gården, der dengang hed Tygestrup, nemlig ejet af den berygtede Marsk Stig Andersen, der sammen med otte andre blev dømt for mordet på Erik Klipping i 1287. Dommen indeholdt blandt andet også en fratagelse af alt jord, inklusiv gården, men blev dog omstødt i 1309 ved et forlig, så Marsk Stig Andersens søn Anders Stigsøn fik gården tilbage.

Af andre tidligere kendte ejere kan nævnes Kong Frederik den 2. og Kong Frederik den 3. hvor sidstnævnte omdøbte godset fra Tygestrup til Kongsdal.

Ovenstående kors er til minde for Erik Klipping, der indtil nu er Danmarks sidste konge til at blive slået ihjel. I 1286 boede en af de senere dømte mordere på Kongsdal gods. Foto: Carsten Andreasen/Polfoto

Købt i 1835 af familien Estrup

I 1835 købte Etatsråd Hector Frederik Estrup Kongsdal Gods, og blev dermed den første af seks Estrup generationer til at eje godset.

- Min familie har igennem mange generationer været tilknyttet lokalområdet, som vi altid har været glade for at være en del af. Men nu er det tid til, at Kongsdal skal have nyt blod, så det kan drives videre som land- og skovbrugsvirksomhed. Vores børn er i fuld gang med studier og karrierer inden for andre områder end landbrug, og derfor er de ikke interesserede i at drive Kongsdal videre, hvilket vi har fuld forståelse for. Så selvom det er et stort skridt at sætte ejendommen til salg, glæder vi os alle til vores fremtidige liv, siger Hans Iakob Estrup, der overtog godset fra sin far i 1990, hvor han allerede efter overtagelse af godset drøftede muligheden med sin far.

- Da jeg i sin tid overtog Kongsdal Gods, sagde min far, at hvis jeg en dag ønskede at fokusere på noget andet end at drive land- og skovbrug, skulle jeg sælge godset. Det blev til mange vidunderlige år, men nu er det blevet tid til et nyt kapitel,” siger Hans Iakob Estrup.

Salgsprisen for hele herligheden er ikke angivet og oplyses heller ikke af ejendomsmægleren.