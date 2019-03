'Historisk grim' bygning alligevel godkendt

Bjarke Ingels Group afgav tidligere i år bud på deres eget hovedkontor i Københavns Nordhavn. Men det blev afvist på Rådhuset. Det blev betegnet som værende både for grimt og ikke grønt nok. Men nu er det godkendt alligevel

Arkitektfirmaet BIG med stjernearkitekten Bjarke Ingels i spidsen fik i februar uventet og særdeles hårdhændet modstand, da de fremlagde et bud på, hvordan deres eget hovedkvarter på det yderste af Sundmolen i den københavnske Nordhavn.

Den blev af lokalpolitikeren beskrevet som værende ikke grøn nok og slet og ret for grim.

- Det er meget sjældent, vi hiver i nødbremsen på denne måde i forhold til lokalplaner, men det her byggeri er simpelthen historisk grimt. Byggeriet skal jo stå ved indsejlingen til Københavns havn, og det passer meget dårligt ind i omgivelserne. Vi er er jo valgt på holdninger, og vores holdning er, at det er sjældent grimt, sagde Jakob Næsager til TV2 Lorry.

Men nu har piben altså fået en anden lyd.

Ifølge Politiken har BIG haft gang i en charmeoffensiv, der har fået flertallet til alligevel at tippe ud til arkitektfirmaets fordel. Det er SF og Radikale Venstre, som melder sig klar og nu tegner et flertal med S, LA og DF.

- Vi er parat til at stemme ja, for vi er blevet betrygget om projektets bæredygtighed, og om at det giver noget tilbage til byen, siger Mette Annelie Rasmussen (R) før behandlingen af det reviderede forslag mandag.

Ikke mindst udsigten til flere træer og strandsand på bekostning af granit har fået Claus Mygind (SF) om bord.

- Dels har de forbedret projektet med begrønning af opholdsområderne udenfor, og dels har vi fået bedre indblik og set dokumentation for, at det bliver en bæredygtig bygning med meget avancerede klimaanlæg, siger han om byggeriet.

- Når det gælder udseendet, må jeg sige, at bygningen viser variation og langt mere spræl, end jeg kunne se på de første visualiseringer, siger SF’eren.