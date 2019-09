Historisk herregård konkurs

Ejeren af herregården Broløkke ved Magleby på Langeland er endt i en rekonstruktionssag, som tidligere blev kaldt betalingsstandsning.

Ejeren af herregården, Nils Palmqvist, har siden januar haft rekontruktionssagen ved skifteretten i Svendborg hængende over hovedet, oplyser Fyens.

I retten onsdag måtte ejeren opgive håbet om at blive reddet. Fogeden Hans Engberg erklærede Nils Palmqvist konkurs.

Redningen var ellers i sigte. En potentiel køber havde lagt et bud på gården, men sprang fra igen. Og det var ikke den eneste, der har vist interesse for herregården.

- Jeg troede ellers, at vi for alvor skulle til at trække i arbejdstøjet, men desværre skulle vi ikke alligevel. Der har været andre liebhavere, som har vist interesse undervejs, med det er ikke resulteret i konkrete tilbud, nævnte Nils Palmqvist advokat, Claus Olsen, i retten.

Det er hermed op til kurator, advokat Nicolai Dyhr, og kreditorerne at beslutte, hvad der fremadrettet skal ske med Broløkke.

Alle ansatte på Broløkke har modtaget løn i forbindelse med konkursen.