Historisk hotel går konkurs

Tønder er blevet et hotel fattigere.

'Velkommen. Uheldigvis må jeg meddele, at Hotel Tønderhus i dag er gået konkurs. I forbindelse med rebooking henviser vi til Hostrups Hotel og Rudbøl Grænsekro'

Sådan lyder meddelelsen på hotellets hjemmeside.

Mere står der umiddelbart ikke i meddelelsen på hjemmesiden. Men på en A4-side hængt op på hotellets indgang, kan man således læse mere om, hvorfor hotellet er gået nedenom og hjem.

Det skriver Jydskevestkysten.

Her begrunder hotellets forpagter gennem de sidste 8 år, Marcel André Wendicke, at hotellet i sidste ende gik bankerot som et resultat af gæld efter Corona-krisen, inflation og høje energipriser.

'I februar 2014 overtog jeg stolt forpagtningen af hotellet, hvor jeg som vært, sammen med mit dygtige personale sætter en ære i at kræse om Dem,' lød det fra Marcel André Wendicke i et opslag på hotellets hjemmeside, der ikke længere er tilgængeligt.

Ikke første gang

Det er således anden gang på blot 10 år, at hotellet er gået konkurs. Allerede i 2014 måtte hotellets daværende forpagter, Frank Loklindt, erklære, at han måtte dreje nøglen om. Han begrundede dog aldrig, hvorfor hotellet ikke længere var rentabelt.

Kort efter kom den nuværende forpagter Marcel André Wendicke på banen, som hotellets nye ejer.

Hotel Tønderhus så ellers ud til at være på rette kurs i 2022 efter meldinger om næsten at have set samme travlhed som før Corona-krisen. Men i 2023 gik den så ikke længere.