Historisk hotel ramt af Islam-rygter

Det historiske Hotel Dagmar i domkirkebyen Ribe er de seneste dage blevet ramt af rygter om i hemmelighed at være hjemsted for et islamisk kulturcenter.

I følge rygterne har et kulturcenter for muslimer i det sydlige Vestjylland for nylig slået sig ned i en fredet bygning ejet af hoteller. Bygningen ligger tæt op ad domkirken.

Hotellets chef, Søren Brønk, der selv er konverteret til Islam, afviser rygterne som pure opspin.

- Jeg ved ikke, hvorfor man forsøger at mistænkeliggøre hotellet og mig. At vi skulle have noget at gøre med et islamisk kulturcenter er fuldstændig grebet ud af den blå luft, siger Søren Brønk til Ekstra Bladet.

Chefen er muslim

- Ja, jeg er selv muslim og har været det i fem år. Men vi driver altså ikke noget kulturcenter under dække af hotellet, siger han.

Søren Brønk oplyser til Ekstra Bladet, at der i annekset på hjørnet af Torvet og Præstegade ca. 100 meter fra den næsten 450 år gamle hotelbygning, er indrettet et mindre bederum til brug for medarbejdere.

- Det er en service over for nogle af vore ansatte. Længere er den ikke, siger han.

Den gamle bygning klos op ad Ribes vartegn blev købt af Hotel Dagmar forrige år og har i tidens løb huset brandværn, politistation og senest et advokatkontor.

Muslimsk mini-konference

Da Ekstra Bladet beder Søren Brønk be- eller afkræfte en oplysning om en muslimsk mini-konference på hotellet i den forgangne weekenden, tøver han i første omgang og vil kun bekræfte mødet indirekte.

- Vi går altså ikke ud og bekendtgør til højre og venstre, hvilke formål vore kunder har med at mødes på Hotel Dagmar. Vi har alle mulige familiefester og erhvervsmøder, og vi går altså ikke rundt og lytter ved dørene.

- Det møde, du nævner, kan jeg i princippet heller ikke udtale mig om. Men da det har været annonceret, vil jeg bare sige, at hotellet på ingen måde haft noget med mødet at gøre ud over at udleje lokalerne.

- Deltog du selv?

- Ja, men kun som privatperson.

- Hvorfor tror du, Hotel Dagmar pludselig bliver midtpunkt i en sag om noget Islam tys-tys?

- Jeg ved det ikke. Det er opstået ud af det blå inden for den seneste uge.

- Hvis nogen har et problem med mig, vil jeg foretrække, at de opsøger mig under fire øjne, fremfor at mistænkeliggøre min arbejdsplads, siger Søren Brønk.

Hotelejer: - Det er nyt for mig

Hos Danske Hoteller A/S, der driver 21 mellemstore hoteller landet over, kender bestyrelsesformand Erik Sophus Falck ikke til de aktuelle rygter om islamisk indflytning på Hotel Dagmar.

- Det er helt nyt for mig, og jeg kan ikke forestille mig, at der er noget om snakken, siger han til Ekstra Bladet.

- På vore hoteller blander vi os ikke i religiøse spørgsmål. Hotellerne er religionsneutrale områder. At en af vore chefer i Ribe, Søren, er muslim, er jeg godt klar over, men det har ingen indflydelse på hans ansættelse.

- Søren Brønk fortæller os, at der er indrettet et bederum til nogle ansatte i annekset i Præstegade.

- Det er til gengæld i mod reglerne. Annekset er købt med henblik på at kunne tilbyde værelser til vore gæster og intet andet, siger Erik Sophus Falck.