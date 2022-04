Historisk kro får fjerde sure smiley på ét år

Fødevarestyrelsen har været forbi Døstrup Landevejskro, og det er blevet til den fjerde sure smiley på under et år

Den gamle Døstrup Landevejskro beliggende i Sønderjylland har været der siden 1861, men håndteringen af fødevarer har ikke fulgt med tiden.

Således har Fødevarestyrelsen været på visit 18. marts for femte gang på under ét år, og det har kastet sin fjerde sure smiley af sig og en bøde på 7500 kroner.

Det fremgår af den seneste kontrolrapport, som Fødevarestyrelsen har lavet fra kroen.

Lune køleskabe

I kontrollen fortælles der, at temperaturen i et køleskab blev målt til 5,1 grader, mens et andet køleskab blev målt til 7,2 grader, hvilket er for højt.

I de lune køleskabe fandt fødevarekontrollen en gastrobakke med hele rødspætter. De blev målt til en temperatur på 4,5 grader, hvorefter ejerne af kroen smed fisken ud.

Udover de tvivlsomme køleskabs-temperaturer fandt fødevarekontrolløren en bakke med tilberedt stegt flæsk, men lige over var der en fersk svinemørbrad, som dryppede kødsaft ned i det færdig-stegte flæsk.

Dertil blev der fundet formodet kødsaft ved nogle færdigstegte løg, fedtdryp fra kanter og filter på emfang lige over komfuret, hvor maden tilberedes. Udover det blev der fundet vækst af formodet skimmelsvamp i et køleskab med drikkevarer.

Muselort og bid i tomater

Landevejskroen har dog haft større problemer end fedtdryp.

Da Fødevarestyrelsen var på besøg i september sidste år, lukkede de kroen i tre uger efter fund af muse-ekskrementer, som blev fundet i grovkøkkenet, mellem skærebrætterne samt mellem løg og cherrytomaterne, som der også var muse-bid i.

Efterfølgende allierede kroen sig med en skadedyrsbekæmper, og der kom styr på museproblemerne.

Savner hjælp fra Fødevarestyrelsen

Indehaver af kroen, Hans Henrik Hjortshøj, fortæller til Ekstra Bladet, at han er ked af de sure smileyer, som ifølge ham er 'under al kritik'. Han oplyser også, at et nyt industrikøleskab blev installeret i kroen en uge efter kontrolbesøget.

Men han savner dog også lidt hjælp fra Fødevarestyrelsen.

- Jeg tror på, de gør det, der står i reglerne, men tager du til Frankrig eller et andet land, vil jeg da tro, at Fødevarestyrelsen vil lukke alle restauranter i Paris.

- Jeg kan love dig for, vi gør alt for at holde inde for reglerne, men vi savner dialogen med Fødevarestyrelsen. Vi er hr. og fru Danmark, og vi gør det bedste, vi kan. Dialogen med Fødevarestyrelsen er vigtig, vi vil være ti gange bedre klædt med mere dialog, siger han, hvorefter han oplyser, at alle medarbejdere har været på fødevarekursus.

Ifølge kritikken fra Fødevarestyrelsen var der problemer med kødsaft, som dryppede i køleskabet, og her har kokken fået en påtale, siger Hans Henrik Hjortshøj.

Udover det er han ked af den kritik, som Døstrup Landevejskro har fået.

- Vi prøver ikke at genere nogen overhovedet, vi elsker den kro overalt på jorden, og i tre år har vi brugt alle sparepenge på den. Vi er dem, der beklager allermest. Det er hårdt, og det påvirker os, fortæller han gennem en telefonforbindelse fra netop Frankrig.

Fødevarestyrelsen: Vi hjælper gerne

Ifølge Fødevarestyrelsen deler de ikke blot bøder og sanktioner ud, men også gode hygiejnetips. Det fortæller de til Ekstra Bladet.

- Jeg har lige sikret mig, at vi også i disse tilsyn har vejledt hver eneste gang, vi har forklaret, gentaget og gjort meget ud af at forklare, hvad der er galt, siger Bente Holst, fødevarechef hos Fødevarestyrelsen SydVest.

- Vi vejleder altid i forbindelse med en sanktion, det ligger som en del af tilsynsrollen, og det har vi også gjort her på Døstrup Landevejskro.