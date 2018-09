Historisk kro lukker ned

Den har stået i Kruså i over 300 år.

Men det ser ud til, at vor herrens år 2018 bliver Holdbi Kros sidste. Den charmerende beværtning har som den eneste landevejskro i kongeriget haft både en adelig, hertugelig og kongelig bevilling.

Paul Loichtl, der er har været forpagter på kroen i 16 år, har brug for en luftforandring, skriver JydskeVestkysten. Det er dog en noget ærgerlig situation for Lars Damgaard, der er direktør for firmaet, der ejer selve kroen.

- Vi kan simpelthen ikke finde nogen, der vil drive den kro. Det er en lillebitte restaurant, som er afhængig af at have et rigtigt dygtigt par som Paul og hans kone. Sådan nogle gror ikke på træerne, siger han til JydskeVestkysten.

Fra første oktober står kroen uden forpagter, hvilket vil bryde den over 300 år lange linje af kromænd.

300 års historie i vasken

Paul Loichtl har stået i kroen fra da han var 39 år. Nu har han rundet de 55, og det betyder altså, at det er på tide med forandring. Det er Torvehallerne i Sønderborg, der kommer til at optage det meste af den 55-åriges tid fra 1. oktober, hvor han flytter til byen.

Allerede nu bruger han halvdelen af tiden i Sønderborg, så det må siges at være lige oppe over, hvis man skal nå at sige farvel til den populære forpagter.

- Vi elsker stedet, der er så smukt, og vi har virkelig brugt mange kræfter og timer på det. Efter det blev offentliggjort, at vi stopper, er der mange stamgæster, som er kommet forbi for at få et 'sidste' måltid på A Hereford Beefstouw - Holdbi Kro.

Ekstra Bladet har forsøgt at kontakte Paul Loichtl, men han har simpelthen ikke tid til et interview. Restauranten er fyldt med gæster, som alle vil nå et sidste måltid på den elskede, lokale kro, før den lukker.