Historisk kro oversvømmet: - Vi er i krig

Der er høj bølgegang på Svostrup Kro ved Silkeborg.

Det skyldes dog for tiden ikke en gavmild udskænkning, men derimod den massive omgang nedbør, der har plaget Danmark på det seneste.

Dragan Sljivic, der ejer kroen, drukner ikke sine sorger, men går til opgaven med en 'glasset er halvt fuld'-mentalitet.

- Vi holder stadigvæk åbent. Vi er i krig, og den vil vi helst ikke tabe, siger han.

Man kan vælge mellem cykel eller jolle, hvis man skal en tur på kroen. Foto: Dragan Sljivic

24 timer i døgnet

At holde kroen oven vande er ikke uden omkostninger.

- Vi er nødt til at holde vagt 24 timer i døgnet. Der sker ændringer hele tiden med både vindstød og vand. Man skal forholde sig til mange ting for at beskytte bygningen.

- Hvor meget længere regner I med at holde åbent?

- Vi holder åbent i hvert fald 20-30 centimeter endnu, siger kroejeren.

Der skal måske større pumper til, hvis kroen skal holde. Foto: Dragan Sljivic

Derfor opfordrer kroejeren også til, at man kommer forbi til en bid mad eller en skænk. Dragan Sljivic lover, at man kan gå tørskoet derfra.

- Vi kæmper videre, og vi har på ingen måde tænkt os at give op, siger han.

Kroejer Dragan Sljivic kæmper for at holde forretningen oven vande. Foto: Dragan Sljivic

Kan slå rekord

Ifølge DMI har der de seneste dage faldet så meget regn, at det i løbet af de næste par dage kan risikere at blive en rekordmåned i forhold til nedbør.

Rekorden for vådeste februar er i øjeblikket 109 millimeter og fra 2002.

Frem til lørdag klokken 14 var der faldet 106,3 millimeter regn.