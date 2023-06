Historisk kro politianmeldt igen-igen: Muselort og skimmel

På Døstrup Landevejskro & Motel kan du finde et hav af klassiske, danske retter: Rejecocktail, wienerschnitzel og herregårdsbøf er på menuen, og ifølge kroen selv er de 'naturligvis fremstillet af friske råvarer'.

Den påstand kan Fødevarestyrelsens seneste kontrolrapport fra 24. maj - og mange tidligere kontrolrapporter - dog give anledning til at sætte spørgsmålstegn ved.

Her har 'det smukke og klassiske motel med sjæl og charme', som stedet beskriver sig selv, nemlig fået den sjette sure smiley siden marts sidste år. I alt har Fødevarestyrelsen aflagt kroen i Skærbæk i det sydlige Jylland syv besøg i perioden, og den forrige smiley fra april vendte da også mundvigene opad.

Annonce:

Museeskrementer

Men i den seneste rapport konstaterer Fødevarestyrelsen, at dørene til toilettet og forrummet til toilettet stod åbne, og at der mindre end to meter fra toilettet blev skrællet kartofler. Til det oplyste kroen, at dørene plejer at være lukkede.

Styrelsen konstaterede også, at der i et stort køleskab i baggangen lå '1 centimeter urent vand', hvori der lå uemballerede asparges og fem liter mælk.

Desuden blev der i et lagerlokale fundet indtørrede muse-ekskrementer 'af ældre dato' mellem en hylde og en væg.

Skimmel

'Køleskab i baggang fremstår med tydelig vækst af formodet skimmel på hele den ene side indvendigt,' konstaterer Fødevarestyrelsen.

I produktionsområdet står en såkaldt 'kold jomfru' - et kølebord bestående af et eller flere køleskabe med en plade over, hvor man kan opbevare madvarer. Også denne 'fremstod med tydelig vækst af skimmel indvendigt ved køleblæser'.

Fødevarestyrelsen konstaterede, at der i det skimmelbelagte køleskab og i den kolde jomfru blev opbevaret uemballerede fødevarer.

Annonce:

Slutteligt blev kroens egenkontrol ikke fundet valid, og der var flere produkter, der ikke kunne fremvises sporbarhedsdokumentation for.

Kontrollen har resulteret i en politianmeldelse.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

'Lægger os fladt ned'

Ekstra Bladet har talt med Hans-Henrik Hjortshøj, der er gift med den nuværende ejer og repræsentant for kroen. Han fortæller, at de er meget kede af den sure smiley, og at tingene ellers lige var begyndt at gå den rette vej, da han for nylig brækkede ryggen.

Han fortæller, at der allerede var blevet indkøbt nyt køleskab, men at det har stået i Køge, hvor han bor, da han med den brækkede ryg ikke har kunnet køre til Sønderjylland.

Annonce:

- Der var noget rengøring i et rum, og der havde de stukket en kniv ned bag nogle hylder, der er opsat, og der fandt de noget gammelt snavs. Det skulle have været rengjort. Så var vores argument jo - kunne I ikke godt have sagt det sidste gang, da I var derinde alligevel?, siger han og understreger, at hylderne nu er blevet taget ned, rengjort og hængt op igen med silikonekant på både over- og underside.

- Er det ikke jeres ansvar at have styr på, at der er rent? Det er vel ikke Fødevarestyrelsen, der skal fortælle jer, hvad I skal huske at gøre?

- Sidste gang de var der, hvor vi havde rengjort det fuldstændig, og det var blevet godkendt, kunne de jo have sagt, at vi også skulle ind bag de her hylder. Vi går jo ikke og stikker en kniv ned bag hylderne, og det, vidste vi ikke, ville være et issue. Det havde måske været sådan en win-win situation, hvis vi havde fået det at vide, i stedet for at vi skal bøvle med det nu, hvor vi var så glade.

I forhold til den manglende sporbarhedsdokumentation oplyser han, at den daglige leder, der er ansvarlig for indkøb, havde været nødsaget til at betale kontant, indtil hun modtog et kort, som det også var meningen, han skulle have været ovre med før sin ulykke. Også det er der styr på nu, forsikrer han.

Annonce:

Hans-Henrik Hjortshøj lover, at den næste kontrol vil resultere i en glad smiley og garanterer samtidig, at deres kunder kan føle sig trygge ved at spise hos dem.

- Vi lægger os fladt ned, og vi beklager sindssygt meget, men jeg er bare i en situation, hvor jeg ikke kan komme derover. Og det er så sørgeligt. Vi fik så meget ros fra Fødevarestyrelsen for vores håndtering, og efter vi har fået ny kok, kan jeg love dig - det spiller bare.

- Vi er jo ikke ude på at få en negativ omtale ud af det her, vi er tværtimod ude på at sige: 'Øv, det var eddermame ærgerligt, og det var ikke det, vi havde forventet, og vi glæder os til at få en glad smiley.'