Historisk kro skal rives ned

Efter et langt tovtrækkeri er det nu endegyldigt slut for Munkekroen i Skanderborg. Bygningen skal rives ned

I 228 år har Munkekroen i Skanderborg prydet Adelgade i Skanderborg. Men nu er det slut. Den historiske kro skal rives ned.

Det oplyser Munkekroen Skanderborg på Facebook.

Det første skridt mod nedrivningen af kroen startede i foråret, hvor Slots- og Kulturstyrelsen besluttede at ophæve fredningen. Årsagen var, at bygningen var i så ringe forfatning, at den ikke længere kunne opretholdes.

- Manglende vedligeholdelse igennem mange år har ført til, at bygningens tilstand nu er kritisk, og forfaldet støt fremadskridende. Styrelsen vurderer, at en restaurering vil kræve så store udskiftninger af originalmateriale og være så omkostningsfuld, at det ikke står i forhold til Munkekroens fredningsværdier, stod der i styrelsens afgørelse.

Den beslutning blev anket til Kulturministeriet, der nu har valgt at sætte punktum i sagen. Bygningen skal rives ned. Også selv om Skanderborg Museumsforening har kæmpet for at få den istandsat og gjort klar til brug igen.

Ingen bulldozer

Ansvaret for nedrivningen har Damgaard Ejendomme A/S fået. Ekstra Bladet har talt med direktør Finn Damgaard, der oplyser, at selv om bygningen skal rives ned, så triller de ikke bulldozerne i stilling.

- Vi skal først søge en tilladelse hos Skanderborg Kommune. Når det er klaret, så sætter vi os ned sammen med Vestmølle Møllehaug (et lokalt oplevelsescenter red.). De stiller med en fredningsarkitekt, der skal vurdere, hvilke ting der skal gemmes, og så lægger vi dem på lager. Efterfølgende starter arbejder med at sætte en kopi op ude ved oplevelsescenteret, siger Finn Damgaard til Ekstra Bladet.

Ifølge direktøren er facaden umiddelbart bedst bevaret, så den kan muligvis godt genbruges. Så er det op til Vestmølle Møllehaug at lave den bedst mulige kopi, som kan bruges til beboelse, når den står færdig en dag.

Men hvad så med den tomme grund i Adelgade?

- Vi skal præsentere en ide for området. Da der har ligget en fredet bygning på adressen, så er der i sagens natur ingen lokalplan. Vi vil gerne have lavet butikker og så en række lejligheder ovenpå. De bliver i fem etager ligesom nabobygningen, og så planlægger vi at lave 3-4 butikker på 120-130 kvadratmeter, siger Finn Damgaard til Ekstra Bladet.

Det hele skal naturligvis først godkendes af Skanderborg Kommune.

Bygningen blev opført i 1790 og har haft 20 forpagtere. I 1800-tallet og i starten af 1900-tallet fungerede bygningen som købmandsgård, brændevinsbrænderi, gæstgivergård, kro og beværtning. Et samlingssted for de lokale.

I nyere tid har lokalerne huset en mexicansk restaurant og en græsk restaurant.