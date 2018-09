Historisk menneske-jagt går verden rundt

Danmarkshistoriens største menneskejagt er gået verden over.

Politiet har hele dagen været på en massiv menneskejagt efter tre mænd i en Volvo.

Derfor blev der fredag eftermiddag lukket for adgangen over Storebæltsbroen og Øresundsbroen, samtidig med at togtrafik og færger fra Sjælland samt Lolland-Falster blev stoppet.

BBC News, der skriver om de største historier fra hele verden, har beskrevet at politiet i Danmark hele dagen har jagter tre mænd i en sort volvo.

Aljazeera.com har også lagt mærke til det, og de skriver at politiets menneskejagt har lukket for adgangen til Sverige og Tyskland.

Den hæderkronede amerikanske avis The Washington Post skriver i deres overskrift, at det danske politi er i gang med en national menneskejagt, og at de har fundet en bil.

I deres indledning skriver de også, at det endnu ikke er bekræftet, hvorfor politiet har sat en menneskejagt i gang.

Det svenske Aftonbladet har hele dagen været med i sagen.

De er blevet citeret af de udenlandske aviser for deres oplysninger om, at der var tale om en kidnapning. Dette er endnu ikke blevet bekræftet af de danske myndigheder.

Aftonbladet skrev som de første, at det var en Volvo, politiet eftersøgte.

Fredag aften har politiet startet en større efterforskning i den midtfynske by Espe og har her til aften sat kriminalteknikere og droner ind.

Nedlukningen af Storebæltsbroen, har betydet køer på hele 30 kilometer i den travle weekendtrafik.

Der er endnu ingen meldinger om anholdte i sagen.