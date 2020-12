Historisk øjeblik: Den første person vaccineret med Pfizer-vaccinen

Den 90-årige bedstemor Margaret Keenan er den første patient i verden, der har fået et skud med Pfizers vaccine, uden der var tale om et klinisk forsøg

Så skete det.

Den første person har nu fået Pfizers coronavirus-vaccine. Der er tale om den 90-årige britiske kvinde Margaret Keenan, der tirsdag morgen klokken 06.30 lokal tid fik det første skud.

Margaret Keenan fra Coventry blev vaccineret i sin hjemby på Coventry University Hospital af en lokal sygeplejerske.

Det skriver flere britiske medier heriblandt BBC.

- Jeg føler mig meget privilegeret over at være den første, der bliver vaccineret mod covid-19.

- Det er den bedste tidligere fødselsdagsgave, jeg kunne forestille mig, fordi det betyder, at jeg endelig kan være sammen med min familie og over igen i det nye år, efter jeg har brugt det meste af året alene, siger hun ifølge BBC.

Samtidig siger Margaret Keenan, at hun har fået en glimrende behandling, ligesom hun opfordrer alle andre til at få vaccinen.

- Hvis jeg kan få det som 90-årig, så kan du også, siger hun.

Her sker det. Den første til at få Pfizer-vaccinen, hvor der ikke var tale om en test. Foto: Handout

Vendepunkt

Den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, kalder den første vaccination mod covid-19 tirsdag i landets store vaccinationsprogram for et afgørende vendepunkt.

- Vi tror, at alle de særligt sårbare vil være vaccineret i foråret, siger sundhedsministeren og fastslår, at der forestår en enorm arbejdsindsats.

- Vaccinationsprogrammet indledes ved, at op mod 70 hospitaler fra i dag begyndet at vaccinere, siger Hancock og fastslår, at myndighederne har stor tiltro til, at leveringerne af vaccinen vil foregå som planlagt efter omhyggelige forberedelser.

