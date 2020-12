Historisk øjeblik: Første danskere er vaccineret

Vaccinen fra Pfizer/Biontech indeholder en såkaldt kodestrimmel (RNA), der får kroppens celler til at danne antistoffer mod coronavirus.

Herefter kan kroppens immunforsvar genkende og beskytte sig mod coronavirus.

Man skal have vaccinen to gange med et par ugers mellemrum for, at den har optimal effekt.

Man kan efter vaccination forvente at være 'godt beskyttet' mod coronavirus.

Det er dog ikke sikkert, at alle vaccinerede får fuld beskyttelse mod virussen.