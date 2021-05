Historisk: Pengeseddel solgt for 170.000 kroner

Kontanter er i dag ikke noget man ser så ofte som før i tiden, men én bestemt pengeseddel er i øjeblikket yderst interressant.

Der er nemlig tale om en af Danmarks allerførste pengesedler - en 1-rigsdaler fra 1713.

Den er netop blevet solgt på en auktion af Bruun Rasmussen for 170.000 kroner.

Sedlen var ifølge Bruun Rasmussen vurderet til omkring 60.000-80.000 kroner forud for auktionen, lød det i en pressemeddelelse.

- Udover at være exceptionelt sjælden, så er sedlen også af stor pengehistorisk betydning. Det er de danske pengesedlers dåbsattest, vi har med at gøre her, fortæller Michael Fornitz, chefnumismatiker hos Bruun Rasmussen i pressemeddelelsen.

Krig førte til pengemangel

Sedlen er nemlig fra 1713, hvilket er det år Frederik 4. indførte papirvaluta i Danmark. Danmark-Norge havde deltaget i Den Store Nordiske Krig, og havde haft store udgifter i den forbindelse.

Før pengesedlen blev indført havde man brugt sølvmønter som valuta i Danmark, men de var blevet brugt på udenlandske lejesoldater og krigsmateriel, og der var derfor brug for en ny slags valuta.

- Det var første gang i Danmark, at penge ikke længere behøvede at være sølv eller guld, men også kunne være lavet i papir, siger Michael Fornitz i pressemeddelelsen.