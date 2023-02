Historisk rentesmæk for disse boligejere

Renten på et F1-lån ventes at stige med 3,6 procent, lyder det fra Totalkredit

Der skal graves dybt i lommerne fremover for en gruppe danske boligejere.

Mandagens renteauktion hos Totalkredit viser nemlig, at det korte F1-lån stiger mere end 3 procentpoint.

Det skriver Finans.

Største nogensinde

Ifølge Sune Malthe-Thagaard, der er chefanalytiker i Totalkredit, vil rente stige til 3,6 procent.

Dermed er der tale om den største rentestigning for lånet nogensinde.

'Rentestigningen betyder, at ydelsen stiger med over 1.000 kroner pr. lånte million kroner, når der er taget højde for værdien af rentefradraget. Det kan de fleste nok mærke i deres dagligdag', skriver en i et notat ifølge Finans.

Fremover vil et afdragsfrit lån på en million kroner således koste boligejere 4.510 kroner om måneden.

Sune Malthe-Thagaard pointerer dog, at den historiske rentestigning skal ses i lyset af, at renten kommer fra et negativt niveau.

Derfor er den stadig relativt lav, og boligejerne burde kunne håndtere stigningen, mener han.

'Boligejere med f.eks. F1-lån er kreditvurderet til at kunne tage rentestigninger af denne kaliber', skriver chefanalytikeren.

Ekstra Bladet har tidligere allieret sig med Sune Malthe-Thagaard, der her giver bud på, hvordan man skal tackle de høje rentestigninger.