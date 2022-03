Historisk rød alarm

Det skete i midten af 1970'erne, i begyndelsen af 90'erne, i år 2000 og før finanskrisen i 2008.

Nu er det sket igen.

Renten på toårige amerikanske statsobligationer har oversteget renterne på de tiårige.

Den såkaldte invertering af rentekurven er historisk set en tydelig varsling om, at USA's økonomi vil være i recession inden for to år.

Signalet har blinket rødt før alle recessioner i USA de seneste 50 år på nær én gang ifølge den amerikanske centralbank. Nu blinker advarselslampen rødt igen, skriver Finans.

Kan være falsk alarm

Det helt store spørgsmål er, om vi kan stole på den historisk set pålidelige advarselslampe.

Chefanalytiker i Nordea Jan Størup Nielsen tvivler.

- Signalet har bare en sindssygt god historik, som går langt tilbage. Tager man historikken for gode varer, er det et forvarsel om, at vi er på vej ind i en recession. Men det kommer efter en periode med historisk lempelig pengepolitik og en historisk hurtig stigning i inflationen. Det gør signalet sværere at tyde denne gang, siger han til Finans.

Inflationen i Europa er steget voldsomt det seneste år, og derfor forventes det, at Den Europæiske Centralbank - og Danmarks Nationalbank - vil hæve renterne i flere omgange det kommende år.

Bliver de mange rentestigninger en realitet, så kan det føre til en recession, som vil få renterne til at falde om et par år.

Flere danske og europæiske banker argumenterer for, at der muligvis ikke bliver behov for så mange rentestigninger, idet inflationen vil gå mere eller mindre i sig selv i løbet af året, hvilket i så fald vil afholde centralbankerne fra at skrue på renteknapperne.

Andre økonomer peger ifølge Finans på, at inverteringen af rentekurven ikke signalerer en recession, men blot at vi igen går ind i en periode med lav inflation og lave renter, som vi i grove træk har været 'vant' til de seneste mange år før rentestigninger.

Spekulation på boligmarkedet

Den seneste tids rentestigninger har fået flere husejere til at spekulere i omlægning af deres realkreditlån. Når renten stiger, falder kursen på de etablerede obligationslån, og det betyder, at mange boligejere har muligheden for at skære store summer af restgælden ved at indfri deres lån.

Ekstra Bladet har blandt andre talt med Rasmus Mindrup, der for nylig reducerede sin gæld med over en halv million kroner ved at omlægge lånet.

Det er ikke en omlægning uden risiko, da det giver ham en højere ydelse, som i løbet af cirka 13 år vil have oversteget hans 'gevinst'.

Omvendt vil et eventuelt rentedyk give ham - og alle andre i en lignende situation - muligheden for at konvertere tilbage til et lån med lavere rente og dermed indfri gevinsten ved omlægningen.

Du kan læse mere om omlægning af boliglån her.