Historisk: Salget af elbiler eksploderer

For første gang nogensinde har antallet af solgte elbiler og plug-in hybridbiler i Danmark overgået antallet af solgte såkaldte fossilbiler - altså biler, der kører på benzin eller diesel.

Rekorden blev sat i december 2021, viser tal fra De Danske Bilimportører.

Her var 56 procent af de solgte biler enten en elbil eller en plug-in hybridbil.

Niels Vrist Bertelsen, der er administerende direktør i Nic. Christiansen Gruppen, som er en af Danmarks største bilimportører, kalder rekorden for 'historisk' og 'en milepæl'.

- Vi kan se på de kunder, der kommer ind, at hovedparten af dem spørger efter en plug-in eller en elbil. I starten af året spurgte de fleste efter plug-in, men det begynder at vende, så der er flere, der spørger efter elbiler.

- Det skyldes, at folk begynder at tænke mere grønt og bæredygtigt, og det skyldes også, at der kommer langt flere elbiler, som matcher det kunderne gerne vil have - en fornuftig pris, en lang rækkevidde på bilerne og hurtigere opladning, siger han.

Den grønne omstilling går hurtigere end forventet, fortæller Niels Vrist Bertelsen. Pr-foto

Kan ikke følge med

I de sidste måneder af år 2021 er salget af elbiler galoperet derudad. Men det betyder også, at leverandørerne har svært ved at følge med, fortæller den administerende direktør.

- Der er mangel på mikrochips i stort set hele verden, og det rammer også bilindustrien. Det gør, at hvis man ser på sidste år, så blev der solgt cirka 185.000 tusind biler, men den reelle efterspørgsel var langt højere, siger han.

Manglen på mikrochips betyder, at leveringstiden på elbiler og plug-in hybridbiler stiger, og at man risikerer at skulle vente tre til seks måneder på sin bil.

- Jeg tror, det kommer til at stige i løbet af året, så påtænker man at købe en elbil, så kan jeg kun anbefale, at man går ned i forretningen og får bestilt en bil, siger Niels Vrist Bertelsen.

Brug for flere ladestandere

Det hurtige salg betyder desuden, at der i højere grad bliver brug for ladestandere, og ifølge Niels Vrist Bertelsen følger antallet af ladestandere ikke med salget af elbiler.

- Det kan blive rigtig svært for specielt dem, som bor i storbyerne, for der kan man risikere, at man faktisk ikke kan få ladet sin bil henover natten, fortæller han.

Han håber derfor, at det vil blive en prioritet at øge antallet af ladestandere hurtigere, så det følger med det eksplosive salg af elbiler.