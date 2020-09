Historisk slange-mysterium

Python-slangen her er noget af et mysterium for eksperter og dyrepassere i St. Louis Zoo i USA.

Hunslangen har nemlig lagt hele syv æg, selv om hun overhovedet ikke har været i nærheden af en han-python i mere end 15 år.

Æggene blev lagt 23. juli, og siden har eksperterne grublet over, hvad der lige er sket.

Foto: St. Louis Zo

Slangeeksperten Mark Wanner fra St. Louis Zoo siger ifølge flere amerikanske medier, at det er yderst sjældent at pythonslanger lægger æg uden at have været sammen med en han. Det sker dog, at hunslangerne opbevarer sæd, så de kan befrugte sig selv uden nærmere indblanding fra det modsatte køn.

- Normalt stopper slangerne dog med at lægge æg længe før de bliver 60 år gamle. Slangen er er 62 år.

- Hun er uden tvivl den ældste slange i historien, som vi kender, og som har lagt æg, siger Wanner. Slangen er angiveligt også den ældste af sin slags i en zoologisk have.

Dukker op om en måned

Tre af æggene er nu anbragt i en varmekasse, hvor de skal udruges. Det forventes, at de små slanger bryder gennem æggeskallen om en måneds tid.

Slangerne i to andre æg er gået til. To æg bliver brugt til genetisk analyse, så man kan finde ud af, hvordan de er blevet skabt.

Slangemoderen har ikke noget navn. Den har kun nummer 361003. Slangen ankom til den zoologiske have i 1961 efter at have været i privat ejerskab, skriver St. Louis Post-Dispatch.