Historisk spisested lukker

Et stykke nordjysk historie lukker ned.

Det mere end 350 år gamle Hotel Postgaarden i Mariager må nemlig lukke og slukke, fordi Sparekassen Vendsyssel ikke længere vil lade det køre videre. Det skriver Nordjyske.dk.

Overtog konkurs

Indehaver Tommy Skjødt overtog det historiske hotel og restaurant i 2016, da den tidligere ejer gik konkurs.

- Banken ringede til mig, og spurgte, om jeg ville drive stedet videre. Vi lavede en aftale om, at banken hæfter for al gæld. Ellers ville jeg ikke have noget med Postgaarden at gøre, siger han til Nordjyske.dk.

På det tidspunkt fik han at vide, at han havde fire år og tre måneder til at få stedet på ret kurs igen, mens banken ifølge Nordjyske.dk selv hæftede for en renovering til halvanden million kroner.

Efter kun to et halvt år er aftalen dog tilsyneladende blevet ophævet, for nu har banken smækket kassen i. Aftalen blev i 2016 indgået med Østjysk Bank, men denne er siden blevet overtaget af Sparekassen Vendsyssel.

- Jeg havde lavet en plan, men i sidste uge ville de pludselig have mig til at smide penge i. Det ville jeg ikke, og så kunne vi ikke længere arbejde sammen. Jeg er egentlig rimelig afklaret med situationen. Jeg har nok set det komme i et stykke tid, siger Tommy Skjødt til Nordjyske.dk.

Ingen penge

Tommy Skjødt overtog stedet uden selv at lægge forfærdeligt mange penge i. Han stiftede et anpartsselskab på 50.000 kroner, og det var det eneste, han skulle smide i projektet.

Hotel Postgaarden er endnu ikke taget under konkursbehandling, men kurator Per Buttenschøn oplyser til Nordjyske.dk, at langt de fleste kunder med fremtidige reservationer er blevet orienteret om situationen.

Alt fra sølvbryllupper til konfirmationer har Tommy Skjødt måttet ringe og aflyse.