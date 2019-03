Historisk stor ombygning af togbane

Om få uger tager Banedanmark første spadestik i en historisk stor fornyelse og ombygning af banen på Sydsjælland og Falster.

Arbejdet er en del af et omfattende projekt, som skal opgradere og klargøre den 115 kilometer lange Ringsted-Femern Bane til fremtiden.

- Det er den største ombygning, vi nogensinde har lavet på en eksisterende strækning både i omfang og beløbsmæssigt, forklarer Klaus Jørgensen, som er projektdirektør for Ringsted-Femern-projektet.

- Vi har jo lavet opgraderinger af baner før, men her snakker vi om at opgradere en 115 kilometer lang strækning både med hastighed, kørestrøm og kapacitet.

Projektet kommer da også med en pris på svimlende 9,5 milliarder kroner. Til sammenligning kostede den nye bane København-Ringsted godt 10 milliarder kroner.

Mindre forstyrrelser

Som en konsekvens af opgraderingen bliver dele af jernbanen lukket for trafik fra slutningen af marts til september.

- Jeg kan sagtens forstå, at det kan være meget frustrerende, at banen skal være lukket så længe. Men de mange omfattende anlægsarbejder vi skal udføre, er nødvendige for at kunne levere og give passagererne en bane tilbage, der er klar til fremtidens behov, siger Banedanmarks anlægsdirektør, Steen Neuchs Vedel.

- Allerede om få år vil passagererne kunne opleve markante forbedringer af banen, når der er dobbeltspor, mulighed for mere fleksibel afvikling af togtrafikken og højere hastighed og mulighed for at køre el-tog.

Folk, der bor i området omkring strækningen, kan også godt forberede sig på mindre gener, mens projektet står på.

- Der bliver nogle forstyrrelser i form af støj og ekstra trafik med tunge køretøjer til byggepladserne, siger Klaus Jørgensen.

- Men vi gør meget ud af at informere på forhånd. Blandt andet holder vi løbende borgermøder, og når vi har gang i et konkret stykke arbejde, sender vi breve ud om det. Vi har også et SMS-varslingssystem og en facebookside, hvor man kan holde sig opdateret.

Indtil videre er der kun en politisk aftale på plads om banen fra Ringsted til Nykøbing Falster. Den del forventes at stå helt klar i starten af 2023, men der er stadig ingen tidsplan for strækningen over Lolland.