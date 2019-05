Historisk strandhotel rives ned

Strandhotellet i Vejers rives ned for at give plads til nyt

Vejers Strandhotel fra 1927 i yderste klitrække på den jyske vestkyst rives ned. Det fortæller de nye ejere til TV Syd.

- Vi skal have skabt et mere nutidigt hotel i moderne rammer. Det skal passe ind i den tid, vi lever i, men det vigtigste er, at vi bygger noget, der passer til stedet, siger Steen Slaikjær, der har overtaget grunden sammen med sin søster, Lene Slaikjær Grønlund.

Grunden, hvor hotellet står, blev sat til salg af staten i 2018 for 12 millioner kroner. De nye ejere er fra lokalområdet og driver også Hvidbjerg Strand Feriepark samt Feriekompagniet, der udlejer omkring 500 sommerhuse i Blåvand, Ho, Mosevrå og Jegum.

- Vi er utrolig glade for, at Hvidbjerg Strand Feriepark var interesserede. Et strandhotel er en helt særlig forretning at drive, og der er ikke så mange velfungerende strandhoteller i Danmark. Så det er godt, at de har en indsigt i den sæsonbetonede branche og lokalområdet. Det gør kun deres overvejelser mere kvalificerede, siger Carsten Rasmussen, direktør i statens ejendomsselskab Freja Ejendomme, til TV Syd.

Staten har de seneste 59 år udlejet grunden til den samme familie, som har drevet hotellet. Lejekontrakten udløb 1. maj og blev ikke forlænget.

Grunden er på 8366 kvadratmeter, hvoraf de 3346 kvadratmeter må bebygges. I skrivende stund er det håbet, at et nybyggeri kan gå i gang i 2020.