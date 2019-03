Historisk værtshus rives ned

I 45 år har Låsbygade 21 i Kolding lagt lokaler til værtshuset Lanternen, men det er nu endegyldigt slut.

Tilbage i 2017 måtte værtshuset lukke som følge af en konkurs, og nu er håbet om, der igen skal flyde øl i Låsbygade 21, definitivt slukket, da bygningen skal rives ned.

Det skriver Jydske Vestkysten.

Årsagen til det er, at bygningen, der har huset Lanternen siden 1972, skal jævnes med jorden, så der i stedet kan blive bygget 14 lejligheder.

Ved udgangen af 2018 købte erhvervsmand Morten Bugge den for 4,6 millioner.

- Der kommer nogle fine lejligheder dernede. Det er en stor grund, så der bliver også plads til nogle spændende gårdmiljøer, siger Morten Bugge til Jydske Vestkysten.

Han forsikrer avisen om, den nye bygning vil blive i en stil, der passer ind i Låsbygade.

Gaden, der ligger i det centrale Kolding, er en af Koldings ældste bevarede gader.

- Låsbygade er meget interessant for mig, for det svarer jo lidt til Aarhus' latinerkvarter. Det har sjæl, og det er meget anderledes end resten af midtbyen. Jeg håber, at det her kommer til at skabe noget mere liv i midtbyen, siger Morten Bugge til Jydske Vestkysten.

Den endelige godkendelse til nedrivningen og det nye byggeri er dog ikke på plads endnu.