Hit med vores feriepenge!

Hani Walid, 28 år, Aarhus, jord- og betonarbejder, kom til Danmark som flygtning fra Syrien for seks år siden:

- Med min baggrund som næsten færdiguddannet økonom, da jeg måtte flygte fra borgerkrigen i Syrien, mener jeg, at det en god idé og fornuftigt af politikerne at lade feriepengene komme ud at arbejde i det danske samfund. Det vil både redde arbejdspladser og sparke gang i økonomien.

- Jeg er i gang med at spare op til udbetalingen til et hus, så jeg vil straks sætte pengene ind på den opsparing og glæde mig over, at jeg er kommet et skridt nærmere realiseringen af min drøm om mit eget hus.