Hjælp Frederik: Kender du den gavmilde dreng?

Frederik Hermansen har brugt et års tid på at istandsætte sin BMW, og på en køretur blev han overrasket af en dreng, som han nu efterlyser.

- Jeg kan nok se mig selv lidt i ham.

Sådan siger Frederik Hermansen, om den dreng, der lørdag aften gav ham en legetøjsbil, der i høj grad ligner Frederiks nyrestaurerede BMW.

- Jeg ville gerne have taget imod den med lidt mere taknemmelighed, fortæller Frederik.

Frederiks nyrestaurerede BMW. Foto: privat foto

Helt overvældet

Lørdag aften skulle Frederik Hermansens nyrestaurerede BMW E36 Cabrio fra 1994 på en køretur gennem Svendborg. Han har brugt et års tid på at istandsætte den.

Kl. 20.30 holder han ind ved Circle K ved Nyborgvej, og da han kommer ud fra tanken, ser han en lille dreng, som står og beundrer den nye øse. Drengen spørger Frederik, om det er hans bil. Det kan Frederik bekræfte, hvorefter drengen trækker en blå legetøjsbil op af lommen, som i høj grad ligner BMW'en. Han synes, at Frederik skal have legetøjsbilen, når nu den ligner så meget.

- Jeg spørger, om han er sikker. Og jeg var helt overvældet. Jeg stod i min egen verden, også glemte jeg at få et telefonnummer eller vise ordentlig taknemmelighed i situationen. Nu fortryder jeg virkelig, at jeg ikke fik tilbudt ham en køretur i bilen - selvfølgelig med forældrenes accept.

Nu beder han om hjælp til at finde drengen, så han kan give ham en tur i den nye BMW.

Kan se sig selv i ham

Frederik Hermansen har altid interesseret sig for biler. Og derfor kan han også se sig selv i den gavmilde dreng.

Frederik Hermansen. Foto: Privat foto

- Jeg kan virkelig godt forstå ham. Og det betyder meget, at folk synes, at bilen er flot. Men hvis jeg var 10 år gammel, havde jeg slet ikke været modig nok til at gøre det samme.

Drengen er omkring 10 år gammel, han er lyshåret, var på cykel, og Frederik tror, at han må bo i området nær tanken.

Masser af hjælp

Frederik lavede søndag 26. september et Facebook opslag, hvor han efterlyser drengen, så han kan give ham en køretur.

Indtil videre har opslaget 2300 likes, 437 kommentarer og er delt over 9000 gange. Han har givet et interview til Fyns Amts Avis, men han er stadig ikke kommet i kontakt med drengen.

- Det er virkelig flot, at der er så mange, der gerne vil hjælpe, lyder det fra Frederik.

Hvis du kender til drengen eller hans forældre må du meget gerne kontakte Frederik på hans Facebook, hvor du kan finde ham under: Frederik Hermansen.