Hjælp! Jeg er boligløs

Hej Puk

Jeg er blevet hjemløs! Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle ende i den situation. Men hele mit liv faldt sammen om ørerne på mig, da jeg blev skilt.

Efter skilsmissen fik jeg en midlertidig bolig via nogle venner, og meningen var så, at jeg skulle finde noget permanent i den periode. Men energien var der bare ikke, og så tog den ene dag bare den anden ...

Nu aner jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Der er ikke mere hjælp at hente i min omgangskreds, som jo også allerede har hjulpet mig, så nu spørger jeg dig. Ved du, om jeg kan søge om en bolig hos kommunen? Lige nu er det sådan, at jeg overvejer at købe en campingvogn og bo i den, men det er jo ikke holdbart, når jeg skal være sammen med mine børn.

Med venlig hilsen Bent

Kære Bent

Det er meget meget svært at finde noget at bo i, hvis man for eksempel bor i København og omegn – eller i en af de andre store byer. Jeg har tit hjulpet hjemløse med at finde et sted at bo, og her er mit råd altid, at man kan ikke tillade sig at være kræsen – lidt ligesom når man er arbejdsløs. Man må tage det, man kan få – og komme videre derfra. Et springbræt.

Du skriver ikke, hvor du bor i landet, men hvis du er heldig at bo i Jylland, er der langt større muligheder, end hvis man bor på Sjælland.

Og bor man på Sjælland, anbefaler jeg, at man flytter to timer væk fra København for at få et sted at bo – så kan man få samvær med sine børn, fordi man har fast bopæl, og så må man lede efter noget tættere på byen, mens man bor midlertidigt. Hvis du går ind på de større boligselskabers hjemmesider, der vil du kunne finde alle ledige lejligheder.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

En anden mulighed er alt det nybyggede, og der er rent faktisk noget at få. Dog er det ofte ret dyre lejligheder – for eksempel Ørestaden i København.

Men fordi der er bygget så mange lejligheder, står der også mange tomme, som bygherrerne er desperate for at få lejet ud. Så man kan være heldig at finde noget helt ned til 8500 kroner om måneden.

Ja, det er mange penge, men i København og omegn er det efterhånden en billig husleje. Hvis du vil længere ned, bliver du nødt til at søge mod Sydsjælland eller bosætte dig i Jylland.

Du kan godt kontakte kommunen med henblik på at komme på bolig-akutlisten, hvis de overhovedet har en. Og der kan du henvise til, at du i forbindelse med skilsmisse var den part, der måtte flytte, og at du nu har fast samvær med dine børn.

Det er ikke alle kommuner, der har en akutliste, og du skal tilhøre en bestemt målgruppe for at være berettiget til at blive optaget på boliglisten. Målgrupper kan for eksempel være:

Familier/enlige, som uden egen skyld er blevet boligløse, gravide efter 12. svangerskabsuge, som ikke har egen bolig, Den af forældrene, som ved samlivsophævelse mister retten til hidtidig bolig, og hvis han eller hun har del i forældremyndigheden og skal have barnet boende i mindst halvdelen af tiden, Familier i dårlige, uhensigtsmæssige boliger, visse personer med handikap og visse pensionister.

Derudover skal du så sørge for at blive skrevet op i de almene boligselskaber – og være aktivt søgende! Aflever din ansøgning skriftligt, hvor du beskriver din situation og begrunder din ansøgning. Husk også at få et stempel på din ansøgning, så man kan se, at den er modtaget, og atn få en stemplet kopi til dig selv.

Med venlig hilsen Puk