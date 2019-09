Hjælp – jeg har brug for en støtteperson

Hej Puk

Jeg har fået anbragt mine børn for et halvt år siden imod min vilje. Jeg har været igennem alle instanser, både børne- og ungeudvalg, Ankestyrelsen og retten. Jeg har desværre tabt sagen hele vejen igennem.

Det har været et meget hårdt forløb, og jeg føler mig svækket. Jeg er i dyb sorg over at have mistet mine børn og føler mig stemplet. Jeg har ikke lyst til at blive konfronteret og har trukket mig for alt socialt, da jeg føler, at jeg skal forklare, og at alle kigger skævt på mig.

Jeg begyndte at gå på internettet, blandt andet på Facebook. Her fandt jeg grupper om anbringelse og kunne læse mig frem til, at der er mange andre forældre, der har fået anbragt deres barn eller børn, og de har fået en støtteperson. Det er jeg aldrig blevet tilbudt eller er blevet oplyst om muligheden for at kunne få.

Hvad der skal til for at få sådan en? Som jeg har det, har jeg virkelig brug for en at tale med, som kan hjælpe mig med det at læse breve fra kommunen, da det gør alt for ondt at læse dem.

Med venlig hilsen

J.N.

Kære J.N.

Kommunen har pligt til at oplyse dig om, at du har krav på at få en paragraf 54-støtteperson, lige så snart dine børn eller et barn bliver anbragt. Det gælder både for frivillige og tvangsanbringelser. Det er en kæmpe fejl, at kommunen ikke har oplyst dig om din ret og hjulpet dig med at finde en støtteperson.

Du kan selv pege på en, eller du kan finde en via foreningen for støttepersoner til forældre med anbragte børn. Deres adresse står nederst på siden.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Det er meget forskelligt, hvordan kommunerne aflønner støttepersoner. Nogle gange er lønnen lav – det kan være 250 kroner i timen brutto og ingen betaling til transport og maksimalt fem timer om måneden. Man forventer altså, at en fagperson vil påtage sig opgaven nærmest frivilligt. Derfor kan det være svært at finde kvalificerede, der vil påtage sig opgaven.

Hvis man er utilfreds med den støtte, man får tildelt, kan man klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Der er der cirka otte måneders ventetid, så det kan snildt tage et lille år, før man overhovedet har fået sagen afgjort.

Det er under al kritik, at du ikke har haft en støtte i den sværeste tid i en anbringelse, nemlig lige når det sker. Det er jo netop i den periode, man er i chok, sorg og krise, og hvor ens børn også oplever traumet at blive skilt ad.

Du skal med det samme sende en ansøgning til din sagsbehandler i børnesagen! I den skriver du:

’Jeg X ansøger hermed om at få bevilget en paragraf 54-støtteperson, som jeg i øvrigt aldrig har fået oplyst muligheden for at få, siden mine børn blev anbragt.

Med venlig hilsen XXX’

Når du får en støtteperson vil denne også kunne hjælpe dig med at få kommunen til at udarbejde en forældrehandleplan, som du har krav på – og hvor der kan indskrives yderligere støttende foranstaltninger som for eksempel psykologhjælp. Det har du krav på ifølge loven.

Hvis kommunen forsætter med at tilsidesætte deres vejledningspligt, kan du klage over sagsbehandlingen til borgmesteren i kommunen, og hvis denne ikke reagerer, da kan du i sidste ende klage til Folketingets Ombudsmand.

Jeg håber det bedste for dig og dine børn.

Med venlig hilsen Puk