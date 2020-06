Hjælp! Jeg har ikke fået penge

Kære Puk

Jeg er desperat! Jeg kan ikke betale min husleje, fordi jeg igen-igen er blevet sanktioneret i min kontanthjælp. Det er snart nærmere reglen end undtagelsen.

Jeg har ingen mødeindkaldelser modtaget i min e-boks, og jeg er ikke udeblevet fra nogen samtaler.

Jeg har heller ikke modtaget fysiske breve fra jobcenter, ej heller nogen telefonopkald. Så det er jo helt umuligt, at jeg skulle have overset et møde eller andet, der gør, at jeg ikke skulle have fået min kontanthjælp.

Nu er problemet, at på grund af corona er der lukket alle steder, det gælder også Jobcentret.

De siger ganske vist, at man altid kan komme i kontakt med dem over telefonen, men jeg kan ikke komme igennem til min sagbehandler, selvom denne skulle være ved sin telefon og arbejde hjemmefra.

Og når jeg ringer til hovednummeret, bliver de helt forvirrede og stiller mig rundt. Jeg måtte opgive efter en time, hvor jeg var blevet stillet rundt, uden at nogen kunne sige noget.

Jeg blev til sidst så desperat, at jeg var ved at smadre min knytnæve ind i væggen! Men det hjælper mig jo ikke med at få betalt min husleje ...

Jeg er så træt af, at de gemmer sig bag coronaepidemien. Det er en gratis omgang for dem, men hvad med os, der er afhængige af systemet? Det er mit hjem, der står på spil!

Hvor kan jeg henvende mig, når kommunen igen-igen svigter?

Med venlig hilsen,

Kim P.

Hej Kim

Ja, det er en vild tid som afhængig af det sociale system. Der har ellers været politisk fokus på, at man ikke måtte glemme dem på overførsel, mens – som du selv nævner – alt er sat ud af drift, herunder alt der er relateret til beskæftigelsesindsatsen.

I skrivende stund ser det ud til, at store dele det offentlige Danmark holder lukket frem til 8. juni 2020 – men måske skal vi helt ind i genåbningens fase 4, hvor planen er, at det offentlige Danmark først rigtigt åbner igen til august 2020 –afhængig af udviklingen.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Du kan følge med i genåbningen hos politiet – der er link til hjemmesiden nedenfor.

Beskæftigelsesministeren har dog sagt, at alle, der er omfattet af reglerne om at skulle deltage aktivt i beskæftigelsesfremmende tilbud for at modtage hjælp efter aktivloven, er sat i bero. Så som modtager af kontanthjælp, kan du rent juridisk slet ikke blive sanktioneret på grund af udeblivelse her under coronakrisen.

Der er oprettet en særlig rådgivningstelefon på det sociale område. Den ville jeg ringe til for at få råd, hvis jeg ikke kunne komme igennem til for eksempel min sagsbehandler. Linjen er henvendt til ansatte på det sociale område, men jeg ville ikke tøve med at ringe alligevel i din situation. Du finder nummeret nederst på siden.

Alternativt ville jeg henvende mig direkte til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard på mail: ministeren@bm.dk for at få svar på, hvor man i disse tider kan få hjælp, hvis kommunen ikke udbetaler ens ydelse? Da især når alt er lukket, og ingen tager telefonen.

Hvis du stadig ikke får svar eller fat på nogen, må du skrive til mig igen.

Videre vil jeg råde dig til at kontakte dit boligselskab og fortælle dem, at kommunen har klokket i det, men at de nok skal få din husleje hurtigst muligt – mere så de ikke smider dig på gaden.

Med venlig hilsen Puk