Hjælp, kommunen bryder loven

Visse kommuner har ingen skrupler ved at bryde loven - det har nemlig ingen økonomiske konsekvenser, fortæller Puk Sabber - og forklarer i detaljer, hvordan man klager

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hej Puk

Hvor skal man henvende sig som ledig på ledighedsydelse, når kommunen ikke overholder lovgivningen. Det drejer sig om jobcenteret i min kommune.

De har i flere år kun benyttet sig af én anden aktør, selvom lovgivningen siger, at man skal have en valgmulighed. Jeg fik efter tre års brug af den samme aktør tildelt den nye, som jeg så ikke ønsker at benytte, da deres koncept ikke passer til mine skånebehov.

Men jeg finder ud af, at min arbejdsmarkedskonsulent har tilmeldt mig uden mit samtykke. Ved samme lejlighed er alle mine oplysninger sendt afsted - igen uden mit samtykke.

Det har jeg anmeldt til Datatilsynet.

Nu har jobcentret indkaldt til en digital samtale én gang om måneden på trods af, at jeg har søgt de stillinger, der var mulige.. Men jeg mener, at lovgivningen siger, at jeg skal kontaktes hver tredje måned, og kun hvis det er nødvendigt.

En af arbejdsmarkedskonsulenterne sagde direkte, at jeg bare kunne klage, men så ville han bare indkalde hver 14. dag.

Samtidig er jeg og andre blevet truet med sanktioner, hvis vi ikke gjorde, som kommunen forlanger, på trods af at alle regler om jobsøgning m.v. er overholdt fra vores side.

Ud fra mine og andres erfaringer ser det ud, som om kommunen bryder den ene lovgivning efter den anden. Og når man klager, får man bare det svar, at de beklager. Det får altså ingen konsekvenser - og det er mere reglen end undtagelsen.

Jeg har bedt kommunen om at sende min klage til Ankestyrelsen, men det er heller ikke sket.

Så hvor går vi som borgere hen, når jobcentret ikke overholder lovgivningen? Fagforeningen siger, at de ikke kan hjælpe folk på ledighedsydelse, med mindre man er i arbejde.

Med venlig hilsen K

Kære K

Det lader til, at kommunen er blevet et lille fyrstedømme, hvor man gør, som det passer i forhold til økonomi. At drive hetz på ledige er set før. Det er under al kritik.

Og ja, sådanne kommuner er ligeglade med at overtræde loven. Det har ingen økonomiske konsekvenser for dem.

Og en fattig kommune har alt at vinde! Du skal huske, at de lever af de refusioner, de får fra staten - blandt andet ved at få syge og ledige i jobs og væk fra de sociale ydelser.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

I skal samle jer i en Facebookgruppe. Organisér jer. Sæt alle navne på én klage. Send den til chefen for jobcenteret, til borgmesteren, Ombudsmanden, Ankestyrelsen og Beskæftigelsesministeren.

I skal beskrive alle lovbrud og give eksempler på den kritisable sagsbehandling. Præcis som du har gjort i dit brev til mig.

At en fagforening ikke kan hjælpe, når man modtager ledighedsydelse, er noget vås. Men mange fagforeninger er desværre også blevet en del af det store system, der er blevet opslugt af regeringen og dens støttepartier.

Fagforeningerne gør intet for at hjælpe de syge og arbejdsløse. Og hvis de ikke kan hjælpe, hvorfor så overhovedet være medlem?

Hvis problemerne med kommunen fortsætter, så skriv igen.

De bedste hilsner Puk

--------- SPLIT ELEMENT ---------