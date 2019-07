Hjælp lamme og døve Jan: - Jeg har kæmpet i mange år for det

Jan Winther fra Fredericia har en drøm, og den drøm kan måske blive til virkelighed 30. september, når der afholdes World Shooting Para Sport Championships i Sydney.

Problemet er bare, at det koster kassen.

Det fortæller Jan Winther til Ekstra Bladet.

Jan og Susan har været kæreste i et år. Jan fortæller, hun betyder alt for ham. Foto: Privatbillede

Den 40-årige jyde har siden, han var otte gammel gået til skydning. Men Jan Winther er ikke en typisk skytte. Han sidder nemlig i kørestol.

Da Jan Winther kom til verden, var han født med rygmarvsbrok, som medførte at han var lam i benene. Da han var tre år gammel, var han også involveret i en trafikulykke, hvor han slog sit hoved. Det krævede, at han skulle opereres, som gik ud over hans hørelse. Han har været døv lige siden.

Jan er dog dygtig til at mundaflæse og bruger nogle gange en tegnsprogstolk.

Hårdt arbejde

Trods modgang har intet holdt Jan Winther fra at holde af og dyrke sin sport.

- Jeg har vundet mange medaljer. I dag går jeg til skydning fire gange om ugen. Jeg er også på det danske landshold for parasportsudøvere, siger han.

Den dygtige skytte vandt danmarksmesterskabet i både 2018 og 2019, og nu skal han deltage i verdensmesterskabet i Australien, som afholdes fra 30. september frem til 19. oktober.

'Eye on Target'. Foto: Privatbillede

Når Jan Winther skal skyde, så sigter og læner han sig ved hjælp af et specialbygget bord, som er placeret over hans lår på kørestolen.

Til Fredericia Dagblad fortæller han, hvorfor kørestolen og bordet er meget vigtige.

- Min gamle stol var god nok til, at jeg kunne kvalificere mig til VM. Nu har jeg brug for en stol, der er god nok til, at jeg kan vinde VM.

- Jeg har brug for et nyt bord og derfor også en ny kørestol, siger Jan Winther til mediet.

Håber på hjælp

Jan Winther er førtidspensionist, og med den baggrund har han ikke de økonomiske midler til at opnå sin store drøm om at blive eliteskytte i Parasport Danmark.

- Problemet er, at jeg blandt andet ikke har nok penge til at få ledsager og andet udstyr med. En ledsager vil alene koste omkring 48.000 kroner, fortæller Jan.

Han håber, at folk vil hjælpe ham, så han kan deltage til verdensmesterkabet. Det kommer ifølge Jan til at koste 100.000 kroner.

- Det er min største drøm at deltage til VM. Det er stort for mig at blive udtaget til landsholdet, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at blive verdensmester. Hvis jeg ikke kan komme med, vil jeg blive skuffet. Jeg har kæmpet i mange år for at opnå det, lyder det fra Jan Winther.

Han har derfor oprettet en indsamling på sponsor.me, hvor venlige sjæle kan hjælpe ham.

I skrivende stund er der indsamlet 33.400 kroner.