Hjælp, min kæreste må ikke se sin datter

Kære Puk

Min kæreste er far til en pige på otte år, som han ikke har set i mange år. Pigens mor påstår, at han været voldelig. Hun ønsker ham ikke i deres liv, og hun gør alt for, at min kæreste ikke kan få sin datter at se.

Jeg kan mærke på ham, at det gør ham ondt. Han går rundt med et savn, og uanset hvor meget han forsøger, så går det galt, hver gang han kontakter systemet.

Hans måde at kommunikere på er så anderledes fra systemets, at han konstant bliver misforstået, og når han har været til møde, kan han overhovedet ikke genkende det, der står skrevet, som han angiveligt skulle have sagt.

Kort sagt bliver han kørt over HVER gang. Han føler, at myndighederne kun lytter til pigens mor og tager hendes parti. Hun har ingen dokumentation for sine anklager imod ham, og der har aldrig været rejst en sigtelse eller faldet dom. Hun digter og lyver og formår at sno sig i systemet.

Jeg kan mærke på min kæreste, at han er tæt på at give op. Kan det virkelig være rigtigt, at én forælder blot kan tromle den anden uden at tænke på, at der er en lille pige, der måske også gerne vil have kontakt til sin far?

Hvor kan min kæreste kan få hjælp til alt det, der sker i sagen? Kan du give råd? Det ville være en kæmpe hjælp, da det jo også påvirker vores forhold, når det fylder rigtig meget for ham.

Med venlig hilsen,

Den bekymrede kæreste

Hej med dig

Jeg kan godt forstå, du er bekymret for din kæreste. Han er jo åbenlyst påvirket af sagen og ved ikke, hvad han skal gøre for at komme videre og for i fremtiden at få en relation til sit barn.

Det er desværre ikke unormalt, at forældre udøver ’samværschikane’, som det hedder i fagsprog – altså at den ene forælder for eksempel nægter at udlevere barnet til samvær, selvom familieretten har truffet afgørelse om, at den anden part skal have det.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Da jeg ikke har indgående kendskab til din kærestes sag, er det svært at sige noget helt konkret. Men det er vigtigt, om der for eksempel er fælles forældre myndighed og bopæl.

Det er et kompliceret område rent juridisk, hvis man blot er far eller mor – og det er svært at gennemskue, hvad man præcist skal stille op.

Mange vælger at hyre en advokat til at føre sagen, hvilket jo selvfølgelig koster, men jeg tænker, at det vil være en god idé at kontakte en advokat med speciale i familieret, da det kan skubbe sagen i gang, hvis den er gået i stå.

Derudover kan din kæreste få en rådgivnings- og vejledningssamtale i Familieretshuset, hvor han kan tage en bisidder med. Dette for at undersøge mulighederne for ham i forhold til at få gennemført samværet, hvis et sådan er fastsat. Alternativt må han ansøge om overvåget samvær til at begynde med.

Med venlig hilsen Puk