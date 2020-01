Hjælp, min mand drikker

Kære Puk

Jeg har længe villet skrive til dig, men har ikke følt, at mit problem var stort nok ... Men nu gør jeg det alligevel, og jeg håber ikke, at du tænker skidt om mig.

Min mand og jeg bor i en ret lille landsby ude på landet. Vi har boet her i de sidste 35 år, og vi kender alt og alle. Mange holder deres ting og problemer for sig selv, og man vil helst fremstå perfekt. Sandheden er bare en anden, når man kommer tæt på. Og vi er som par også ramt af skammen, hvis noget ikke går godt.

Nu er det så sådan, at min mand altid har drukket en snaps til maden eller en øl til frokost. Det er aldrig noget, som jeg har set som et problem, og vi drikker også en øl, hvis vi er til middag hos andre.

Men min mand er i det seneste år begyndt at drikke mere end normalt. Jeg har lagt mærke til, at han har købt store snapsflasker, som han har stillet i sit værksted eller gemt i skuffer. Når jeg har konfronteret ham med det, bliver han så rasende, at jeg slet ikke tør gøre det igen.

Især inden for de sidste seks måneder har jeg mærket, at han har ændret sig. For eksempel snubler han og taler vrøvlet. Han kan ikke længere skjule, at han drikker for meget, og nu kan andre i byen også se det.

Jeg er så skamfuld, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal hjælpe min mand, som jeg elsker. Derfor skriver jeg til dig. Har du et råd?

Tusinde tak, fordi du gav dig tid til at læse mit brev.

Med venlig hilsen L.P.

Kære L.P.

Først og fremmest skal du vide, at intet er for småt at henvende sig til mig om. Og jeg synes, det er sejt, at du skriver til mig. Det vidner bare om din styrke! Og at du står ved din mands side og elsker ham, selvom han er på ’afveje’ – det vidner også om din styrke. Så du er på helt rette vej.

Jeg kan ikke gøre så meget for jer lige her i brevkassen, men jeg kan, som du sikkert selv tænker, henvise til nogle, der kan hjælpe. Men det kræver jo, at du må gå vejen alene til at begynde med, for at få nogle fagpersoner til at råde dig til, hvad du skal gøre for at få din mand med dig.

Og ja, jeg kender udmærket til social kontrol i mange former, og den er der jo i dén grad i små samfund. Men jeg tror, du kan gå imod strømmen og vise, at der intet pinligt er ved at hjælpe sin mand, når han er røget ud i et misbrug!

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Alkoholmisbrug er desuden det mest normale i Danmark, og det misbrug flest dør af – men det er lovligt. Derfor er der også oprettet rigtig mange behandlingstilbud og rådgivninger, der drives kommunalt. Dem kan alle benytte sig af – også pårørende.

Jeg tror, at den eneste måde, du kan hjælpe ham på, er, at du tager kontakt til nogle af de steder, jeg henviser til i faktaboksen nedenfor.

Hold din ryg rank. Hils åbent og smil – og lad alle vide, at du er et skridt foran. Og hvis nogen insinuerer noget andet, så bare lad dem vide, at du har helt styr på det – uden at udlevere din mand.

Med venlig hilsen Puk