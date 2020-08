Hjælp, mit barn er udsat for overgreb i plejefamilien

Kære Puk

Jeg har tre børn, hvoraf to er blevet tvangsfjernet og anbragt i en plejefamilie sammen. De er syv og 11 år.

Det har været et meget traumatisk forløb, hvor vi som familie er blevet flået i stykker på baggrund af opdigtede og falske anklager.

Ligesom de sager, man i løbet af det sidste halve år har kunnet læse om i de store dagblade, hvor forældre er blevet beskyldt for det værste, fordi ’nogen’ har lavet underretninger, der har fået en sag kørt helt af sporet.

I vores sag var plejefamilien, vores to børn først blev anbragt hos, det, man kalder en akut plejefamilie, hvor de ’kun’ skulle være, indtil kommunen fandt en permanent løsning. Permanent, da kommunen jo mente og fortsat mener, at der er et anbringelsesgrundlag. Vi har selvfølgelig anket sagen og venter på at skulle i retten.

Vi har samvær med vores børn én gang om måneden – kommunen har selvfølgelig givet os det mindst mulige samvær! Derudover har vi en samtale med børnene over Skype hver uge. Og det er her, jeg oplever de situationer, hvor jeg har brug for hjælp og vejledning.

Under samtalen kan vi høre vores andet barn i baggrunden i den anden stue sammen med plejemor – plejefar er med ved samtalen med vores store barn – men vi kan så altså høre vores mindste barn og plejemor i den anden stue. Og vi kan høre, at vores barn skriger, som om plejemor slår eller hiver i hende.

Det skærer helt ind i mit hjerte, og jeg er sikker på, at det, jeg hører, er mit barn, der blev udsat for et fysisk overgreb – ellers ville hun ikke skrige på den måde! Man kunne også høre plejemor råbe rigtig højt og aggressivt.

Jeg blev så forskrækket og paf, at jeg ikke fik optaget det rystende optrin. I situationen kunne jeg udelukkende fokusere på mit store barn, som jeg jo talte med og brugte al min energi på at fokusere på, da han jo også er og var i en meget presset situation.

Jeg har forsøgt at tale med en sagsbehandler i kommunen, men hun gør intet, det samme gælder lederen af afdelingen – jeg er overbevidst om, at de begge tror, vi lyver. Hvad skal jeg stille op?

Med venlig hilsen L.N.

Kære L.N.

Du skal skynde dig at melde sagen til det sociale tilsyn i dit lokalområde. Du finder deres hjemmeside her. Derudover skal du få din ældste til at ringe til Børnetelefonen, hvis det er muligt, uden at plejefar er til stede – giv din søn nummeret.

Og så skal du kontakte Ankestyrelsen og få lavet en akut underretning – du finder link til Ankestyrelsen og oplysninger i forhold til akutte underretninger nederst på siden.

Endelig skal du skrive til borgmesteren i din kommune og finde ud af, om kommunen har en borgerrådgiver. Hvis der er det, kan du kontakte denne, som så kan hjælpe dig videre i processen både med at skrive klager og lave underretninger.

Det er rystende, at børn, der tvangsfjernes af en kommune, som vurderer, at forældrene ikke kan tage vare på dem, bliver anbragt i plejefamilier, der sætter børnene i en endnu værre livssituation.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det sker, og det gør mig virkelig ondt, at dine børn skal gennem alt det – og at I som forældre skal være vidner til det. Jeg forstår magtesløsheden!

Hvis der ikke er sket noget inden for en uge, efter I har sendt klager og underretninger, vil jeg bede jer skrive til mig igen.

Med venlig hilsen Puk