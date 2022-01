Hjælp på vej til katte i bur

- Det er helt uhørt og totalt uacceptabelt, hvis katte bures permanent inde i små bure. Det vil vi simpelthen ikke finde os i. Finder det sted, så skal det stoppes.

Så klar var fødevareminister Rasmus Prehns første reaktion på en sag fra Løvel i Midtjylland, hvor en tidligere minkavler tilsyneladende holdt katte i minkbure i åbne haller i otte graders frost.

Sagen fik i denne uge dyrevenner fra hele landet op af stolene, og Fødevarestyrelsens udmelding om, at den chokerende behandling af kattene umiddelbart ikke var ulovlig, og at minkavleren ikke ville blive straffet, gav frustrationerne og forargelsen endnu et nøk opad.

Fødevareminister Rasmus Prehn har selv besøgt minkfarmen, hvor der først blev fundet ulovlige mink og ræve, og en gruppe dyrevenner siden tog billeder af døde og levende katte. Han er nu på vej med en bekendtgørelse, der skal hjælpe katte. Foto: René Schütze

Konkret hjælp til kattene

Ministeren har siden lovet at se nærmere på sagen, og nu er han klar med konkrete planer for, hvordan man fremover kan sikre, at ingen katte skal lide samme skæbne.

- Vi har arbejdet på området, og nu er vi klar og kan sige noget konkret.

- Der er åbenbart brug for en 'Operation rene linjer'. Den pågældende medarbejder hos Fødevarestyrelsen har jo ret i, at man gerne må have katte i bure - midlertidigt.

- Som jeg forstår loven, er det allerede forbudt at have dem siddende permanent i bure, men for at være helt klar, så vil vi bore det ud og gøre helt klart, at det er forbudt, siger fødevareministeren til Ekstra Bladet.

- Jeg tror, det er de færreste mennesker, der synes, at det at have katte i bure er acceptabelt. Der er nogle få skæve tilfælde, hvor det går helt galt. Og det skal selvfølgelig stoppes med det samme, siger Rasmus Prehn, der arbejder på en bekendtgørelse, der skal sikre kattene. Foto: Finn Frandsen

- Jeg vil kalde dyrevelfærdsordførerne til møde om sagen. Vi har allerede talt om, at vi skal lave en bekendtgørelse, der meget specifikt beskriver, hvad man må i forhold til katte og bure. Man må selvfølgelig gerne putte sin kat i et bur for at tage den med i toget til Jylland, så vi kan jo ikke forbyde bure generelt. Men vi vil sikre, at det bliver ulovligt at holde katte i bure permanent, siger han til Ekstra Bladet.

Mødet og den nye bekendtgørelse, der skal sikre kattene, vil ske i nærmeste fremtid - nærmere bestemt inden for få uger, lover ministeren.

- Den ligger sådan set klar, så jeg skal have den finpudset, og så skal vi have den udmøntet. Det vil ske i løbet af nogle uger.