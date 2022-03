Hjælpeorganisationer: Stop hjælpen, I gør det kun værre

Mange danskere ønsker at hjælpe i Ukraine, men ifølge to hjælpeorganisationer er den generøse mængde indsamlede tøj ikke den bedste måde at hjælpe ukrainerne på

Mange danskere har henvendt sig til forskellige hjælpeorganisationer, fordi de gerne vil hjælpe ukrainerne på flugt.

Store mængder varmt tøj til de kolde dage og legetøj til de små er endt i Ukraine, men ifølge Røde Kors generalsekretær, Anders Ladekarl, er de generøse handlinger ikke den største nødvendighed for de hårdtpressede ukrainere lige nu.

- Vi har fået mange henvendelser. Det er vi meget glade for og rørte over, men lige nu er det ikke den bedste måde at hjælpe på, når man sender ting og sager afsted til Ukraine.

Ifølge Anders Ladekarl bugner grænsen med store mængder af ting, som ikke kan komme ind i Ukraine.

- Meget bliver ikke brugt. Lige nu risikerer man at blokere grænsen med ting, der ikke nødvendigvis er brugbare.

Han forklarer, at manglende deklarering og gældende toldregler presser systemet. Dertil har Røde Kors' egne folk travlt.

- Vores frivillige i Ukraine har travlt med livreddende aktiviteter og kan ikke tåle at få sække med tøj ind lige nu, siger Anders Ladekarl.

Hvordan hjælper man bedst?

Han anbefaler, at de store mængder tøj doneres til en af de mange genbrugscontainere rundt i landet, så det bliver fordelt på rimelig vis. Det som Røde Kors har brug for lige nu noget andet.

- Vi har brug for penge til blandt andet mad og til hygiejnepakker. Det er der, vi kan gøre noget nu og her. Om der bliver behov for tøj og andet, det må tiden vise, fortæller Anders Ladekarl.

De samme budskab kommer fra Røde Kors i en pressemedelelse.

'Vi er meget glade og taknemmelige for den store vilje til at hjælpe. For det humanitære behov er stort. Men i Red Barnet har vi som udgangspunkt ikke mulighed for at tage i mod og distribuere konkrete varer'.

'Lige nu er penge den bedste måde at støtte på. Det giver os mulighed for at møde konkrete behov hos børn og familier, som udvikler sig i takt med situationen i Ukraine. I vores arbejde køber vi som hovedregel varer lokale, hvor det er muligt. '.

Røde Kors forklarer, at det er ressourcekrævende at transportere varer over lange distancer og i mange tilfælde kan den kaotiske situation vanskeliggøre leveringen af varer udefra.

Begge organisationer understreger taknemmeligheden over den store støtte.