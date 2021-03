Hjallerup Marked aflyst

Sommeren er ved at være på vej. Men det er markederne ikke.

Og denne gang er det gået ud over Hjallerup Marked i Nordjylland, som ikke kommer til at finde sted i 2021 på grund af corona.

Det skriver Hjallerup Marked i en pressemeddelselse.

'Vi må erkende, at sommerens festivaler og kulturarrangementer ikke er tænkt ind i den genåbningsplan, der blev præsenteret i sidste uge. Vi står lige nu med et udendørs forsamlingsloft på ti personer og to måneder til Hjallerup Marked. Det hænger selvfølgelig ikke sammen,' siger formand Keld Nielsen i pressemeddelelsen.

120.000 danskere må vente: Stort marked tvunget til at udsætte

Aflyst på andet år

Normalt finder op mod 200.000 gæster over de fire dage vej til markedet. Men ligesom sidste år har pandemien sat en stopper for festlighederne.

- Vi ærgrer os over, at der heller ikke bliver marked i år. Det betyder rigtig meget for hele byen og byens foreninger både socialt og økonomisk, ligesom aflysningen gør ondt på leverandører, musikere, tivolifolk, kræmmere og hestehandlere, siger formanden.

Sidste år blev markedet aflyst for første gang i 276 år. Formanden fortæller, at de havde håbet, at 2021 blev året, hvor markedet atter kunne åbne op for sine gæster.

Han understreger, at økonomien stadig er sund, og at årets aflysning heller ikke vil true fremtiden for Nordeuropas største hestemarked.