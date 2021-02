Hjalp nabo ud af brændende lejlighed

Jens Johansen blev dagens helt, da han torsdag aften reddede sin nabo ud af en brændende lejlighed. Efter at være kommet sig over chokket er han glad og stolt af, at han og hans naboer reagerede så hurtigt

- Jeg tænker bare, 'hvad sker der, mand?'

Torsdag aften var stemningen kaotisk på Ewaldsbakken i Esbjerg, hvor Jens Johansen bor. Da en nabo råbte, at han havde ringet 112, vidste Jens Johansen, at han måtte skynde sig ud for at se, hvad der skete.

Og det var godt, han gjorde det. For enden af det lejlighedskompleks, han bor i, stod røgen nemlig ud ad vinduerne.

Måtte bare have ham ud

Jens Johansen løb hen til køkkenvinduet, hvor han bankede på og forsøgte at kalde sin nabos navn. Men da naboen ikke svarede, måtte den 51-årige førtidspensionist træde i karakter.

- Jeg tog fat i håndtaget, og til alt held stod døren heldigvis åben. Det væltede ud med røg, så jeg satte mig ned på hug. Jeg kravlede et par skridt ind, og så fik jeg øje på, at han lå ude i gangen, fortæller en tydeligt berørt Jens Johansen til Ekstra Bladet.

- Da jeg hiver i ham, hører jeg en lyd fra ham. Så råber jeg bare: 'Han er i live, mand! Vi skal have ham ud, han skal have noget luft.'

Overvældet og stolt

Det er først i dag, Jens Johansen har haft tid til at bearbejde det, der er sket. Han er meget overvældet, men har håndteret situationen ved at tale med sin kone og en kammerat om det.

- Den respons, jeg har fået fra andre, er overvældende. Det har været så positivt, og jeg har helt ondt i skuldrene af alle de skulderklap, jeg har fået, siger Jens Johansen til Ekstra Bladet og understreger, at det var en holdindsats, hvor flere naboer samarbejdede om at ringe efter hjælp og finde tæpper.

- Det vigtigste for mig er, at han er okay. Han skal overleve, og jeg glæder mig til at se ham igen.

Overflyttet til Rigshospitalet

Allerede da Jens Johansen var på vej ud af lejligheden med sin nabo, hørte han sirenerne. Derfra tog ambulanceredderne og brandvæsenet over, og i dag skriver JydskeVestkysten, at den 41-årige nabo er blevet overført til Rigshospitalet med svære forbrændinger.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser til Ekstra Bladet, at mandens tilstand er stabil. De vil ikke udtale sig yderligere om sagen.

Det er endnu uvist, hvad der var årsag til branden.