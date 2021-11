Hjem-is-bil bryder i brand

En bil fra Hjem-Is brød onsdag eftermiddag i brand, da en ismand var ude at sælge is i Birkerød. Føreren var på vej videre på sin rute, da han måtte stoppe, fordi der var noget galt med bilen.

Pludseligt stod bilen i flammer.

Privatfoto.

- Han solgte is og var på vej videre, og så var der noget alvorligt galt. Han gik ud af bilen, hvorefter der gik ild i den. Føreren ringede til brandvæsnet, der kom og slukkede branden, siger øjenvidne Per Ulrik Holmsen til Ekstra Bladet.

Per Ulrik Holmsen fortæller, at brandmændene nu er ved at pakke sammen, og bilen venter på at blive hentet.

- Branden er slukket. Det var en elektrisk kortslutning inde i instrumentbrættet, siger vagtchef hos Nordsjællands Brandvæsen Leif Petersen, der fortæller, at der ikke er kommet nogen til skade i branden.