Hjem-is på en ny måde

Danske butikker må tænke kreativt i disse tider, hvor mængden af kunder svinder drastisk ind.

Og det gør Lydolphs Isbar i Nakskov, der nu møder kunderne, hvor de er - derhjemme.

- Når vi ikke kan tiltrække folk fra gaden, kan vi bringe isen hjem til dem i stedet, siger den thailandske indehaver Thi Hong Phuong Vu, der betjener den lille isbod sammen med sin mand.

Lydolphs Isbar har normalt fyldt med kunder. Nu har de kun begrænset besøg, en af gangen. Til gengæld er de begyndt at bringe is ud efter sms-bestilling. Foto: Per Rasmussen

Kunderne kan nu bestille store softice, vafler og 'gammeldaws' til døren.

Der er også mulighed for drive-in, hvor isen bliver leveret til bilen.

- Fantastisk service med drive-in-is. Inden for fem minutter havde jeg fået og betalt for nogle lækre is. Det fungerer bare, skriver en fornøjet kunde på Facebook.

Nu leverer Thi Hong Phuong Vu og hendes mand softice og vafler til kunderne. Foto: Per Rasmussen

Bestil is fra Facebook

På butikkens Facebook-side har Vu lagt alle is-varianterne op med priser, så kunderne kan bestille direkte over Messenger.

- Folk er glade, og det fungerer rigtig fint. En del benytter sig af det. Det er lidt at lave ihvertfald. Ikke meget, men det er bedre end ingenting, griner Thi Vu.

- Der er lidt ærgerligt, at krisen ramte her i starten af sæsonen. Det kan jo vare flere måneder, så da Mette Frederiksen sagde, at restauranter skulle lukke, så tænkte vi at prøve at lave take-away ligesom et pizzaria.

Isbaren lukker nu kun én kun ind ad gangen. Foto: Per Rasmussen

Butikken har også åbent fysisk. Her bliver der kun lukket en enkelt kunde ind ad gangen.

- Vi har også sprit ved døren, men vi oplever at flere selv har sprit med i tasken. Vi må jo passe på hinanden.