Hjem til Aarhus: Familie forenet efter fejl

Det skulle allerede være sket for fire år siden: Ankomsten til Kastrup Lufthavn. Med kram, tårer og blomster.

Men ved en fejl fik 32-årige Hossain Ahmadi i oktober 2017 et visum-afslag, han aldrig skulle have haft. Først da Ekstra Bladet gennemgik parrets sag fra ende til anden i sommeren 2021, blev fejlen opdaget og forelagt myndighederne.

Herefter gik det stærkt. Fredag eftermiddag landede Hossain Ahmadi således i Kastrup Lufthavn og blev forenet med sin kone Zahra og søn Abbas i det land, de kalder 'hjem'.

Men i mellemtiden har parret mistet fire år sammen, knap to af dem som forældre, hvor de har måtte leve i hvert deres land. Med store konsekvenser til følge.

I maj 2021 fortalte Zahra Rezai sin historie til Ekstra Bladet

Alligevel er det tydeligt, at det er glæde og ikke bitterhed, der fylder mest hos familien ved den kærlige genforening i lufthavnen. Nu skal de hjem til Aarhus.

- Nu tager vi hjem. Jeg er rigtig glad. Jeg føler mig lykkelig. Endelig skete der noget i vores sag, og nu er vi sikre på, at han er her. Han er her virkelig. Det er som en drøm, fortæller Zahra Rezai til Ekstra Bladet kort efter, at Hossain landede.

Hossain Ahmadi selv var rørt til tårer over at se sin kone og søn, der da også lyste op i ét stort smil ved synet af sin far i lufthavnen.

- Jeg har en rigtig god følelse indeni. De seneste år har været hårde, men jeg er bare rigtig glad nu. Jeg er endelig blevet forenet med min familie, og det er fantastisk, siger Hossain Ahmadi.

Abbas lyste op i et smil, da han så sin far igen. Hossain var rørt til tårer over gensynet.

- Hvordan har du det med, at det er en fejl, der er skyld i, at I har været adskilt så længe?

- Vi har mistet fire år af vores liv, og det gør mig selvfølgelig rigtig trist, at sådan en fejl kan ske i et moderne samfund som Danmark, siger Hossain, der de sidste to år har været strandet i Grækenland.

Dansk dydsmønster

31-årige Zahra Rezai kom selv til Danmark fra Afghanistan som barn og har siden gjort alt for at blive en del af det danske samfund: Gået i skole, uddannet sig, arbejdet og opnået dansk statsborgerskab.

Hun er i dag læge i en praksis i Skødstrup og har netop fået en ny lejlighed, hvor den lille familie kan bo sammen.

Hossain Ahmadi selv ved endnu ikke, om han har mulighed for at fortsætte på sin uddannelse som farmaceut, eller om han skal lave noget helt andet i Danmark.

Lige nu er der kun én ting, der fylder.

- Den eneste drøm, jeg har, er at få lov til at være sammen med min familie. Hvad end det kræver, så vil jeg gøre det.

Foreløbigt gælder Hossains visum i tre måneder, hvor han dermed får opfyldt det sidste krav, parret manglede for at opnå familiesammenføring: Et ophold i Danmark.

Hvad der herefter skal ske, ved parret ikke, men i aften skal de først og fremmest fejre, at de endelig er en familie på tre under samme tag.

- Indtil nu har alt været uforudsigeligt. Vi må se, hvordan det hele ender, siger Hossain Ahmadi.