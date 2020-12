Hjem til jul? Vores adfærd i denne uge er afgørende

De nuværende restriktioner burde ifølge epidemiforsker være nok til at sikre julen - hvis vi altså overholder dem nu. Andre vil have indført regionale restriktioner

En stigende smitte i hovedstadsområdet har fået flere til at slå alarm.

Blandt andet har praktiserende læge og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin Anders Beich vurderet, at der er behov for regionale restriktioner, hvis smittekurven skal knækkes.

- Geografiske begrænsninger giver noget i forhold til at reducere smitten, og det er lige nu, vi skal gøre det. Hvis vi spreder smitten ud i landet, bukker hospitalsvæsenet sammen før eller siden, siger han til Ritzau.

Til TV2 siger Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet, at det vil være en god idé at forhindre især københavnere i at rejse til andre regioner i julen.

- Den simpleste løsning ville være, hvis Danmark blev delt ved Storebælt - Region Sjælland er også relativt hårdt ramt. En anden mulighed ville være at sige, at man kun må befinde sig 50 eller måske 100 kilometer fra sin bopæl, siger han.

Vi har svaret i weekenden

Epidemiforsker og lektor i matematisk biologi på Roskilde Universitet Viggo Andreasen mener dog først, at vi i den kommende weekend kan vide, om der skal rejserestriktioner til.

Derfor er vores adfærd i denne uge helt og aldeles afgørende for, om københavnere får lov til at rejse på tværs af regioner, siger han til Ekstra Bladet.

- Helt overordnet mener jeg, at vi har lavet de restriktioner, der skal til. Jeg tror, at smitten topper sidst på ugen og flader ud, hvis vi følger restriktionerne. Derfor skal man i denne uge lade være med at rejse rundt i landet til julefrokoster og mødes med vennerne, siger Viggo Andreasen.

Der er ingen tvivl om, at det er effektivt med lokale og regionale nedlukninger, siger Viggo Andreasen - men der er også et perspektiv, der handler om, hvor meget tvang der skal være i det danske samfund, mener han.

Dog er det vigtigere, at hospitalerne ikke bliver for pressede.

- Derfor er det helt afgørende, at vi får styr på smitten nu. Hvis vi ikke har fået styr på den til weekenden, skal man begynde at kigge på yderligere restriktioner. På det tidspunkt vil der stadig være tid til at genoverveje situationen, siger han.

