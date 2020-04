Hjemløs: Hjælp! Min elskede hund er syg

Kære Puk

Jeg er en kvinde på 38 år, der lever af kontanthjælp. Som følge af en barsk opvækst, der har givet mig dybe traumer, er jeg i perioder misbruger.

Jeg er hverken dum eller ubegavet, men jeg kan bare ikke passe ind i vores samfund og dets kasser. Derfor har jeg helt bevidst valgt et liv på gaden.

Det er ikke noget, jeg skal have medlidenhed for – det er helt mit eget valg, og jeg er faktisk glad for det, for jeg føler mig mere fri på denne her måde. Men det er også et ret barskt liv, hvor alt det praktiske ikke bare fungerer.

Jeg skal hele tiden tænke på det næste måltid, den næste nattesøvn osv. Mit eneste faste holdepunkt er min hund. Min elskede hund.

Jeg har fundet flere steder, hvor jeg kan få gratis mad til den, men mit problem er, at den har været halt længe, og jeg har ikke penge til at tage den til dyrlæge. Jeg har en forsikring, men der er en egenbetaling, som jeg desværre ikke har råd til.

Mit spørgsmål er måske lidt anderledes, end du er vant til, men da du kender mange og til meget forskelligt, kunne det være, at du kender til et sted, hvor jeg som hjemløs kan få min elskede hund undersøgt gratis?

Jeg er så ulykkelig over, at han går og halter.

Stort kram til dig, Puk.

Kh T

Kære T

Din fortælling gør indtryk, og jeg ved godt, hvad du taler om, når du siger, at du ikke passer ind i nogen af de kasser, som systemet har. For at få hjælp skal man nemlig kunne tilpasse sig en af systemets kasser, og kan man ikke det, er det svært overhovedet at få hjælp i dag.

Men det er da altid noget, at du kan få kontanthjælp – jeg møder mange, der ikke får den, fordi de ikke er istand til at overholde mødepligten.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Jeg ved godt, at man hverken er dum eller noget andet for at vælge et liv uden for systemet – på gaden. Jeg forstår det langt hen ad vejen rigtig godt. Jeg ved også, hvor meget en hund betyder, når man er hjemløs. Den er alt afgørende og det dyrebareste, man har. Ens bedste ven og beskytter. Ens sikkerhed.

Og det er der heldigvis også andre, der har med hjemløse at gøre, der ved. Derfor har flere organisationer oprettet frivillige hjælpeforanstaltninger til de hjemløses hunde.

Jeg ved, at Dyrenes Beskyttelse siden 2005 har haft en lille stab af frivillige dyrlæger, der tilser hjemløses hunde i København. De har vist også pasningsordninger, hvis man i en periode ikke er i stand til at have sin hund ved sig.

Jeg troede egentlig, at det efterhånden var så udbredt en information i blandt hjemløse, hvor man kunne få hjælp – men det er godt, du spørger.

Jeg kan godt se, det meget kommer an på, hvor i landet man er hjemløs – for stederne, jeg henviser til, er jo i København. Så jeg håber, du har mulighed for at komme der, ellers så kontakt Dyrenes Beskyttelse. De ved med garanti, hvor du ellers kan gå hen, hvis du ikke er i København.

God bedring med din hund og alt godt til dig.

De bedste hilsner Puk