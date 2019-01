Hjemløs hjalp sportsstjerne fastkørt i sneen: Det ændrede hans liv

Der var faldet mindst 20 centimer sne i løbet af lørdagen omkring storbyen Kansas City i den amerikanske stat Missouri, da byens kendte NFL-fodboldspiller Jeff Allen pludselig i sin bil kørte fast i den dybe sne.

Det var en katastrofe for den 29-årige store muskuløse fodboldspiller, der var på vej til byens store stadium 'Arrowhead', hvor han lidt senere på dagen skulle spille 'guard' for Kansas City Chiefs i den vigtige NFL-kamp mod Indianapolis Colts.

Hjælpen kom dog pludselig til Jeff Allen fra en helt uventet kant. Den hjemløse Dave havde nemlig besluttet sig til at køre lidt rundt i sin bil, for at se, om han kunne hjælpe nogle af de mange bilister, der var kørt fast i sneen i området.

Og her fik han heldigvis øje på på Jeff Allens bil, der sad godt og grundigt fast i sneen. Den hjemløse Dave anede ikke, at Jeff Allen er en berømt NFL-spiller, da han han hjalp ham med at få bilen fri af sneen.

TV-journalisten Steven Dial lagde også følgende twitter-opslag ud omkring hjemløse Dave:

Jeff Allen nåede med hjælp fra hjemløse Dave frem til den vigtige kamp mod Indianapolis Colts. Og Kansas City Chiefs vandt kampen 31-13.

Dagen efter det voldsomme snefald og den vigtige NFL-kamp ønskede Jeff Allen at takke den hjemløse Dave for hans indsats. Men Jeff Allen havde desværre ikke fået hans fulde navn og adresse. Derfor gik han på twitter, hvor han efterlyste den hjemløse Dave.

I sit opslag skrev Jeff Allen følgende:

'Min bil kørte fast i sneen før kampen, og en flink fyr ved navn Dave hjalp mig med at komme fri af sneen uden at vide, at jeg er NFL-spiller Jeg vil gerne give ham nogle billetter til AFC mesterskabskampen som tak for hjælpen. Men jeg ved ikke, hvordan jeg skal kontakte ham. Han kørte i en 97 eller 98 Black Suburban'.

Jeff Allens twitter-opslag gik viralt, og der gik kun et par timer, før han igen på twitter kunne bekræfte, at han havde fundet frem til Dave Cochran og havde foræret ham billetter til AFC-mesterskabskampen på søndag.

De lokale medier og tv-stationer fik hurtigt lokaliseret Dave Cochran, der lige pludselig var dagens helt i Kansas City. Og her fortalte Dave, at billetterne til kampen på søndag er en drøm, der er gået i opfyldelse. Det bliver nemlig hans første NFL-kamp live nogensinde.

Den hjemløse Dave Cochran bor og sover i øvrigt ifølge de lokale medier i Kansas City i sin bil sammen med sin kæreste og sin lille hund. Han har forklaret følgende om sin redningsaktion:

- Jeg kørte ned ad hovedvej 40, da jeg så en mand i en bil, der sad fast i sneen. Og jeg sagde til min kæreste, at vi var nødt til at hjælpe ham, fortæller Dave Cochran og tilføjer:

- Jeg hjalp manden med at komme fri af sneen. Jeg anede ikke, at han spillede for Kansas City Chiefs. Jeg så på ham som på en normal person, og jeg håbede, at han ville gøre det samme for mig, hvis jeg kom i hans situation. Det er naturligt for mig at hjælpe folk. Jeg forventer ikke noget til gengæld. Det eneste, jeg forventede var, at han takkede mig.

Udover billetterne til NFL-kampen er den hjemløse Dave blevet over øset med gaver fra taknemmelige borgere i Kansas City. Der er oven i købet nogle, der samler penge ind til ham på hjemmesiden Go Fund Me, hvor der på ganske kort til på nuværende tidspunkt er samlet hele 14762 dollars ind svarende til næsten 100.000 kroner.

Den hjemløse Dave's hjælpsomhed har ind til videre ændret hans liv drastisk. Og han siger selv, at alle de gode reaktioner fra borgerne i Kansas City nu har ansporet ham til selv at forsøge at blive et endnu bedre menneske.