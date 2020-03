Hjemløs hund med deformt ansigt har fået et nyt hjem

En hjemløs hund, der i november måned blev fundet med et meget deformt ansigt i byen Collinsville i staten Oklahoma i USA, er nu i bedring, efter at dyreværnsorganisationen 'Skiatook Paws and Claws' tog sig af den.

Det var Carisa Duchame, der i første omgang fandt den hjemløse hund og tog sig af den. Hun var dybt chokeret over hundens tilstand.

- Hunden var ekstremt tynd. Man kunne se alle dens ribben. Ansigtet var så betændt, at han ikke kunne lukke sine øjne.

Hunden Phoenix var betændt i hele ansigtet, da den blev fundet. Her er den allerede i bedring. Foto: Skiatook Paws and Claws.

Carissa lagde et billede ud på Instagram den 12. november, hvor man kan se hundens alvorlige tilstand. Til billedet skrev Carissa:

'Dag 1. Den første time. Jeg ved, at disse billeder er hårde at se på. Vi kender ikke hundens historie. Vi kan kun forestille os, hvad han ville fortælle os, hvis han kunne. Men hvad han har fortalt os ind til videre er, at han vil ikke tabe. Han vil ikke give op. Og det vil vi heller ikke. Han har udholdt de varmeste dage, og de koldeste nætter og han står stadig op'.

Carisa kaldte hurtigt hunden for Phoenix og afleverede den efterfølgende til dyreværnsorganisationen 'Skiatook Paws and Claws'. Her blev den behandlet af nogle dygtige dyrlæger, der ønskede at finde svar på hundens deforme, betændte og hudløse ansigt.

I starten vidste dyreværnsorganisationen ikke, om Phoenix' deforme ansigt skyldtes mishandling eller sygdom. Men efter undersøgelsen har dyrlægerne nu konstateret, at Phoenix lider af den autoimmune sygdom systemisk lupus erythematosus, der kendetegner sig ved, at immunsystemet ved en fejl angriber raske områder i kroppen.

Phoenix er på trods af sin alvorlige sygdom ved at finde glæden tilbage i sit liv. Foto: Skiatook Paws and Claws.

Men 'Skiatook Paws and Claws' melder nu ud,at dyrlægerne har fået Phoenix sygdom under kontrol. Den hjemløse hund er i øvrigt meget snart ikke hjemløs længere. Hunden er nemlig blevet adopteret af en meget kærlig familie.

Dyreværnsorganisationen har også lagt et opslag ud på deres Facebook omkring den succesrige behandling af Phoenix.