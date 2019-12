Hjemløs kvinde fødte tvillinger på gaden

Den 30-årige kvinde fødte tvillingerne 11 uger for tidligt i kulden på selveste lillejuleaftensdag

En cirka 30-årig hjemløs kvinde fødte lillejuleaften, 23. december, tvillinger på gaden foran et af de mest velhavende universiteter i England i byen Cambridge. Fødslen skete helt konkret på gaden lige over for kollegiet Trinity College, der huser mange af de velhavende elever på Cambridge Universitetet.

Det skriver flere medier, heriblandt Cambridgeshire Live, The Guardian og Mirror

Heldigvis var der tilfældige mennesker på gaden, der hurtigt kom den fødende kvinde til hjælp, og som tilkaldte en ambulance. Kvinden blev herefter sammen med sine nyfødte tvillinger kørt til Rosie Hospital i Cambridge, hvor både moderen og børnene fik behandling efter den hårde fødsel på gaden.

En talsmand fra ambulancetjenesten har udtalt følgende til Cambridgeshire Live:

'En ambulance blev sendt til Sidney Street i Cambridge lige før klokken syv den 23. december i forbindelse med en kvinde, der var i gang med at føde. En kvinde og to babyer blev efterfølgende transporteret til Rosie Hospital.'

Trinity College i Cambridge er et af de mest velhavende kollegier i England. Kvinden fødte sit barn på gaden lige over for Trinity College. Privatfoto/Facebook

Et vidne har til Cambridgeshire Live forklaret følgende om den usædvanlige fødsel:

- Både moderen og børnene var allerede i ambulancen, da jeg cyklede forbi. Min kollega var den første, der hjalp kvinden. Heldigvis var supermarkedet Sainsbury's åbent, så min kollega kunne løbe efter hjælp.

Den britiske avis The Guardian har i øvrigt ifølge deres research konkluderet, at Trinity College er det mest velhavende kollegie i England.

En indsamling på 'Just Giving' har i løbet af ganske få dage samlet mere end 200.000 kroner ind til den hjemløse mor og hendes nyfødte tvillinger.

Indsamlingen blev startet af Jess Agar, der blandt andet beskriver Cambridge Universitetet som et symbol på ekstrem ulighed. I sin begrundelse for indsamlingen skriver Jess Agar blandt andet følgende:

'Forestil dig helt alene at føde børn på fortovet foran det rigeste kollegie i Cambridge. Om man er religiøs eller ej, kender de fleste den kristne historie om en mor, der føder et barn i fattigdom og søger ly i en lade. Sådan er realiteten for mange af de mennesker, der lever på gaden.'