Hjemløs og ramt af ghetto-loven: Hvad stiller man op?

Jeg har gennem flere år har været hjemløs - min kone og jeg blev skilt efter 23 år.

Vi har sammen to dejlige knægte, der begge blev skrevet op i tre forskellige boligselskaber og et ekstra for at være helt sikker.

Jeg var selv sikker på, jeg kunne komme på akutboliglisten i Tårnby Kommune, men det var ikke muligt. Jeg har været inde i et kriminelt miljø gennem mange årtier, og jeg troede, at man ville få lidt mere hjælp, hvis ens liv havde været svært, men nej.

Problemet er, at mange boligselskaber har strammet op, og de vil nu ikke tilbyde bolig, hvis man er dømt for kriminelle forhold, eller har fået bøder inden for de sidste to år.

Hvad skal man dog stille op?

Kære uheldige

Ja, det er da uheldigt. Du har været så forudseende og har sørget for både dine sønner og dig selv, og så ender du alligevel i en situation, som du netop havde forsøgt at undgå.

Det, du omtaler, er 'ghettoloven', hvor almennyttige boligselskaber er tvunget af regeringen til at afvise bestemte personkredse i befolkningen - blandt andet tidligere dømte, som du selv oplyser, men også folk på overførselsindkomst og mennesker, der har under en vis indtægt.

Boligselskaberne forsøger på alle måder at undgå den type lejere, da det er med til at definere en ghetto på systemets ghettoliste.

Hvis man som almennyttigt boligselskab har en afdeling, der ryger på denne liste, risikerer man at skulle rive boligerne ned eller sælge dem. De benhårde kriterier - der beskrives som direkte diskriminerende - udpeger bestemte persongrupper, som dermed bliver helt udelukket fra at få en almennyttig bolig.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Jeg giver dig helt ret. Det er nærmest med opgivende stemme, at man tænker: Hvad skal man snart gøre? Og jeg tænker da også, når hjemløse - især i København - spørger mig til råds: Hvad skal jeg snart sige? De fleste mennesker ønsker jo at blive i deres vante omgivelser.

Det er ofte her, de har deres netværk, arbejde og familie.

Men det er ikke nemt, hvis man ikke har kassen til at betale for en af de nye, dyre betonlejligheder i landets storbyer eller er så 'heldig' at få fingrene i en af de Blackstone-lejligheder, der er blevet sat i stand og derfor koster det dobbelte af, hvad den kostede før istandsættelsen.

Så ja, billige boliger er en mangelvare, og antallet af hjemløse enlige og familier er steget. Især de unge har problemer med de høje huslejer og den generelle mangel på små, billige boliger.

Jeg er ked af at sige det, men det eneste, du kan gøre, er at flytte til enten Jylland eller måske til Sydsjælland, hvor boligerne fortsat er til at betale. Jeg er godt klar over, at det ikke er en løsning for alle, da nogle er tvunget til at blive for eksempel på grund af børn og arbejde.

Alternativt skal man slå sig sammen med en anden og leje en af de nye betonlejligheder på for eksempel Teglholmen eller i Ørestad i København, hvor man så kan deles om en husleje. Det er det, mange unge studerende gør.

Personligt ville jeg foretrække at finde tag over hovedet uanset hvor og så derfra finde noget andet, der måske passede mine fremtidige behov bedre.

Jeg ønsker dig held og lykke til - og håber, du finder et sted at bo.

Med venlig hilsen Puk