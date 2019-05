Hjemløs vandt 35 millioner kroner: Nægtet udbetaling

Lykken tilsmilede hjemløse Mark Goodram, da han vandt en kæmpe sum penge i det britiske lotteri Camleot.

Men nu får den engelske mand umiddelbart ikke udbetalt sin store gevist.

Den historie bringer flere af de britiske medier, heriblandt Mirror.

For en uge siden købte Mark Goodram et skrabelod sammen med sin ven Jon-Ross Watson i deres hjemby Manchester i England.

Til sin store glæde var Mark den yderst heldige vinder af hele fire millioner britiske pund, som svarer til omkring 35 millioner kroner, men da han ville indløse sin gevinst, løb han ind i et problem.

Ifølge Camelot var skrabeloddet købt med at kreditkort, som kun bankmedarbejdere kan erhverve. Hverken Mark Goodram eller vennen har tidligere arbejdet inden for det britiske bankvæsen.

Camelot og det lokale politi har derfor påbegyndt en efterforkning. Det tyder på, at kreditkortet er stjålet, hvilket Mark Goodram afviser at have gjort. Han fortæller til mediet, at han købte skrabeloddet med kontanter, men det passer ikke ifølge Camelot.

Der tegner sig ikke et godt billede af Mark Goodram, da de britiske medier er dykket ned i hans fortid. Ifølge den britiske presse har han været i karambolage med loven over 20 gange samt siddet i spjældet i otte måneder for et indbrud.

Mark Goodram har allerede brugt mange af sine egne penge, da han tænkte, at de omkring 35 millioner kroner ville tjekke ind på kontoen.

Nu overvejer han at hive Camleot i retten, hvis han ikke snart får sine penge.

